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Biotrend ve Freepoint Eco-Systems'den Türkiye ve Bölgesel Atık Plastik Dönüşümünde İş Birliği

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. ile Freepoint Eco-Systems International Ltd., atık plastikleri değerlendirerek pazarlanabilir ürünlere dönüştürecek projeler geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi. Ortak bir girişim kurmayı hedefleyen şirketler, bu doğrultuda bir Çerçeve Anlaşması imzaladı. Bu stratejik iş birliği, küresel plastik atık sorununa çözüm bulma vizyonlarını hayata geçirmek için attıkları önemli bir adımı temsil ediyor.

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Biotrend ve Freepoint Eco-Systems'den Türkiye ve Bölgesel Atık Plastik Dönüşümünde İş Birliği
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 16:36

Plastik atıklarını değere dönüştürme misyonuyla hareket eden Biotrend ve Freepoint Eco-Systems, emisyonları azaltan, ekonomik değer yaratan ve mevcut geri dönüşüm yöntemlerini iyileştiren yenilikçi çözümler üretmeye odaklanıyor. 2024 yılında Biotrend, plastik atıkların değerli bir kaynağa dönüştürülmesi için yenilikçi tesisler geliştiren Freepoint Eco-Systems ile stratejik iş birliği yapma niyetini duyurmuştu. Yeni imzalanan Çerçeve Anlaşması ile şirketler, ortak projeler geliştirme hedefiyle birlikte çalışacak. İlk projeye ortak yatırım yapmaya hazır olduklarında, %50-%50 ortaklıkla bir şirket kurarak bu projeyi ve gelecekteki yatırımlarını yönetecekler. Çerçeve Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte, şirketler bu hedefe ulaşmak için yakın iş birliği içinde çalışmaya başlayacaklar.

GELECEK PROJELER VE ÜRETİM HEDEFLERİ

Biotrend, daha önce duyurduğu gibi, Aliağa, İzmir'de bir atık plastik işleme tesisi geliştiriyor. Bu tesis, yılda 60.000 ton plastik atığı işleyerek petrokimya üretiminde naftaya sürdürülebilir bir alternatif olan piroliz yağına dönüştürecek. Freepoint Eco-Systems'in durum tespitini tamamlaması ve diğer koşulların sağlanması halinde, Aliağa Tesisi ortak girişimin ilk yatırımı olacak. Çerçeve Anlaşması'nda belirtildiği üzere, Biotrend ve Freepoint Eco-Systems, toplam plastik atık işleme kapasitelerini yıllık 250.000 tona çıkarmayı hedefliyor.

Ortak girişim şirketinin Aliağa tesisine yatırım yapması durumunda, Freepoint Eco-Systems ayrıca Biotrend'in hisselerine 30 milyon USD tutarına kadar yatırım yapmayı görüşecek. Biotrend, bu yatırımdan elde edeceği sermayeyi, Aliağa tesisi de dahil olmak üzere, ortak girişim anlaşması kapsamındaki projelerin yapımı ve geliştirilmesi için kullanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEĞE DOĞRU ÖNEMLİ BİR ADIM

Biotrend, çevreye duyarlı yaklaşımı ve alternatif enerji projelerine yaptığı yatırımlarla sürdürülebilirlik yolculuğuna kararlılıkla devam ediyor. 2024 sonunda yayınladığı ilk sürdürülebilirlik raporuyla iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir ekonomi ilkelerine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu. Biotrend CEO'su Özgür Umut Eroğlu, Çerçeve Anlaşması hakkında şunları söyledi: "Freepoint ile kurduğumuz bu ortaklık, Biotrend'in sürdürülebilir ekonomi vizyonunu küresel boyuta taşıyan heyecan verici bir adım. Finansman süreçlerini tamamladıktan sonra Aliağa'da inşa ettiğimiz ileri geri dönüşüm tesisinde yılda 60.000 ton plastik atığı işleyerek piroliz yağı üretmeyi hedefliyoruz. Bu proje, fosil bazlı naftaya olan bağımlılığı azaltacak, çevresel etkileri en aza indirecek ve Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomi potansiyelini güçlendirecek. Freepoint Eco-Systems ile iş birliğimizin genişlemesi, yatırım planlarımızı büyütme ve Türkiye, Balkanlar ve Orta Asya'da yıllık plastik atık işleme kapasitemizi 250.000 tona çıkarma fırsatı sunuyor. Ayrıca, Aliağa tesisimizin kapasitesini artırma olasılığını da değerlendiriyoruz."

Eroğlu sözlerini, "İlk sürdürülebilirlik raporumuzla çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansımızı ortaya koyarak sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru attığımız sağlam adımları vurguladık," şeklinde tamamladı.

Freepoint Eco-Systems International Başkanı Oscar Gutierrez ise Biotrend ile kurdukları bu yeni ortaklığı şöyle değerlendirdi: "Freepoint Eco-Systems olarak Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya ve ötesine uzanan faaliyetlerimizi genişletirken, küresel plastik atık krizine çözüm üretmeyi ve ekonomik olarak verimli projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Biotrend gibi stratejik ortaklar arıyoruz. Biotrend ekibiyle uzun soluklu ve karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliği kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

TÜRKİYE'NİN 2053 HEDEFLERİNE DESTEK

Biotrend, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol oynuyor. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkıda bulunan şirket, düşük karbonlu teknolojilere yatırım yaparak ve sektöre liderlik ederek yeşil finansman kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendiriyor. Freepoint Eco-Systems ile yapılan Çerçeve Anlaşması, Biotrend'in bu yöndeki kararlılığının bir göstergesi.

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