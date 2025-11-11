Menü Kapat
TGRT Haber
 Emir Yücel

Emlak Katılım ülke ekonomisine 255 Milyar TL kaynak sağladı

Emlak Katılım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de istikrarlı büyüme performansını koruyarak finansal yapısını daha da güçlendirdi. Banka, etkin bilanço yönetimi, verimlilik odaklı stratejileri ve reel ekonomiye sağladığı kaynakla sürdürülebilir büyümesine ivme kazandırdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %87 artışla ülke ekonomisine 255 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %55 oranında artırarak 10.4 Milyar TL’ye çıkardı.

11.11.2025
11.11.2025
saat ikonu 15:12

Sürdürülebilir anlayışıyla faaliyetlerini genişleten Emlak Katılım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü finansal performansını sürdürerek büyüme ivmesini korudu. Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak sağlamayı sürdürürken etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle finansal yapısını daha da güçlendirdi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %87 artışla ülke ekonomisine 255 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %55 oranında artırarak 10.4 Milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü 354 Milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını 255 Milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi %98 düzeyinde gerçekleşirken %1.46 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve %19.61 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı üçüncü çeyreğinde özkaynak kârlılığını %60 seviyesinde tamamladı.

EMLAK KATILIM’IN ‘TASARRUF FİNANSMAN VE PORTFÖY YÖNETİM’ ŞİRKETLERİ FAALİYE BAŞLADI

Emlak Katılım, finansal ekosistemini güçlendirme vizyonu doğrultusunda, ve Portföy Yönetim şirketlerini kurarak stratejik büyüme adımlarını pekiştirdi. Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketinin resmen faaliyetlerine başlamasıyla, Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için dileyen herkese faizsiz ve güvenilir çözümler sunuyor. Emlak Katılım Portföy Yönetim şirketinin kurulması sektöre yeni bir soluk getirirken bankanın stratejileriyle uyumlu olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni olanakları da sağlıyor.

