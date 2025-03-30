Gönüllere bayram yüzlere tebessüm

Hep birlikte bir bayrama daha ulaştık. Bu Ramazan desteğinizle 67 ülkede on binlerce aileye iftar, kumanya, zekat ve fitrelerinizi ulaştırdık.

Gazze, Lübnan, Sudan ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleriyle Ramazan'ın bereketini paylaştınız. Kumanya ve iftar bağışlarınızla on binlerce sofraya misafir oldunuz. Bayramlık hediye ederek yetim ve kimsesiz çocukların yüzünü güldürdünüz. Her bağışla bir insanın hayatına dokunarak ona umut oldunuz.

Yalnız bırakmadığınız ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz.