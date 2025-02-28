Güçlü büyüyen Turkcell’den güçlü yatırım

Turkcell, 2024 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şirketin sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiğini belirterek, “30. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu özel yılda Turkcell Grubu’nun toplam gelirleri yıllık bazda %7,8 büyüyerek 166,7 milyar TL’ye, net kârı ise 23,5 milyar TL’ye ulaştı. Şirketimizin FAVÖK marjı %41,9 oldu. Türkiye’nin Turkcell’i olarak geçtiğimiz yıl işimize, ülkemize ve insanımıza yaptığımız toplam yatırım 54,8 milyar TL olurken, yatırımcılarımıza toplam 6,3 milyar TL kâr payı dağıtımını da gerçekleştirdik” dedi.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 2024 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 30’uncu yılında güçlü büyümesini devam ettiren Turkcell’in mobil faturalı abone sayısı, son 15 yılın rekorunu kırarak 1,9 milyon büyüdü ve 29,1 milyonu aştı. FAVÖK marjı, yıllık bazda %41,9 seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılı grup gelirleri %7,8 artarak 166,7 milyar TL’ye ulaşırken; net kâr ise Ukrayna operasyonunun satışının da katkısıyla 23,5 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

“Başarılarla dolu bir yılı geride bıraktık”

Mobil segmentin lideri olarak uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeye öncelik verdiklerini belirten Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell olarak izlediğimiz strateji ile ARPU artışı ve abone bazını büyütme dengesini sağlıklı bir şekilde yönettik. Toplam abone bazımız yıllık 578 bin artışla 43,1 milyon oldu. Mobil faturalı abone bazımız ise, son 15 yılın rekoruyla 1,9 milyon büyüyerek 29,1 milyonu aştı. Faturalı abone oranı yıllık bazda 5 puan yükselerek %76 seviyesinde gerçekleşti. Faturalı abone bazındaki genişleme sayesinde, Mobil ARPU %10,4 artış gösterdi” dedi.

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç şöyle devam etti: “Yaptığımız fiber yatırımlarını aboneye dönüştürme konusunda ise oldukça başarılı bir yıl geçirdik. Sabit genişbant segmentinde, uçtan uca fiber hizmetimizi daha fazla aboneye ulaştırma hedefimizi sürdürdük. Bu kapsamda, Turkcell fiber abone bazımız 2024 yılında 168 bin artış göstererek 2,5 milyon seviyesinde gerçekleşti. Fiber segmentinde abone dönüşüm oranı yıllık bazda 1,7 puan artış göstererek %42,7 seviyesine ulaştı. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun fiber altyapıda imtiyaz sözleşmesi için yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladık. Bu çağrıyı ve rekabet koşullarını gözeterek yapılacak ihaleye katılmayı bir görev olarak kabul ediyoruz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak mobil iletişimde verdiğimiz dünya standartlarındaki hizmeti, fiber altyapı alanında da ülkemize sunmaya ve bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız.”

“VERİ MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİNDE LİDERLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Dr. Ali Taha Koç, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” ilkesiyle yola çıktıkları veri merkezi işletmeciliği işinin gelirleri hakkında da bilgi verdi: “Pazar lideri olduğumuz veri merkezi işimize bu zamana kadar 467 milyon Euro yatırım yaptık. Yüksek kapasite ve üstün teknolojik altyapımız sayesinde 2024 yılında veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirlerimiz %46 büyüme kaydetti. Yıl sonu itibarıyla 41,4 MW aktif IT kapasitesine ulaşan veri merkezlerimize 2025 yılı içerisinde yeni modüller ekleyerek, 8,4 MW yeni kapasite kurmayı hedefliyoruz. Uptime Institute tarafından dizayn, uygulama ve operasyon alanında verilen Tier III sertifikalarını aynı anda almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk şirket olarak, veri merkezi işletmeciliğinde standartları belirliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu alandaki yatırımlarımıza devam ederek, pazardaki liderliğimizi pekiştirmeyi amaçlıyoruz.”

TECHFİN SEGMENTİNİN GRUBA GÜÇLÜ KATKISI

Paycell ve Financell markalarından oluşan techfin segmentinin 2024 yılını güçlü büyümeyle kapattığı bilgisini paylaşan Dr. Ali Taha Koç, şunları söyledi: “Sunduğu yenilikçi ödeme servisleri ile tüketicilerin alışkanlıklarını değiştiren Paycell, hizmet verdiği tüm dikeylerde büyüme sergiledi ve yıllık bazda %25 büyüme kaydederek gelirlerini 3,9 milyar TL seviyesine çıkardı. FAVÖK marjı 0,5 puan iyileşerek %43 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, bireysel ve ticari finansman alanında faaliyet gösteren Financell, büyüyen kredi portföyü sayesinde 2024 yılında gelirlerini %32,8 yükseltti. Kredi portföyünün büyümesinde, bu yıl devreye aldığımız kişiye özel faiz uygulamamız sayesinde daha kapsamlı müşteri segmentlerine hizmet verebilmemiz önemli rol oynadı. Böylece, 2024 yılında da mikrokredi alanında lider finansman şirketi konumumuzu devam ettirdik.”

“ARAZİ TİPİ 3 GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİMİZİ DEVREYE ALDIK”

Turkcell için sürdürülebilirliğin stratejik bir odak alanı olduğunu hatırlatan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “Turkcell olarak, sadece insanlara değil, tüm canlılara ve yaşadığımız çevreye de değer veriyor, gelecek nesillerin dünyasının daha yaşanabilir olması amacıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda teknolojinin gücünü kullanarak tüm işlerimizi daha çevreci, verimli ve sürekliliği olan bir modele dönüştürmek adına sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızı hızlandırdık. Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, elektrik ihtiyacımızın yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji sertifikalı kaynaklardan karşılıyoruz. Ayrıca, 2024 yıl sonu itibarıyla 54 MW kapasiteye sahip arazi tipi güneş enerjisi santrallerimizin (GES) kurulumunu tamamlayarak Uşak ve Van’da 3 sahamızı devreye aldık. Toplamda 7 farklı ilde ve 11 lokasyondaki GES’lerimizin kurulu gücünü 2026 yılı sonuna kadar 300 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz. İzmir Karadağ’da faaliyet gösteren 18 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerjisi santralimiz de sürdürülebilirlik stratejimize katkı sağlıyor. Bu yatırımlarımız doğrultusunda, 2050 yılında net sıfır şirket olma hedefimiz kararlılıkla devam ediyor.

SON 10 YILDA SOSYAL FAYDA PROJELERİNE 300 MİLYON DOLARDAN FAZLA YATIRIM

“Çevreye olan etkimizi en aza indirip çocuklarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya emanet etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. 2019’dan beri devam eden ‘Eğitime Dönüştür’ projesi bu bilincin çok anlamlı bir yansıması oldu. Bu proje kapsamında 14 tonu 2024 yılında olmak üzere, toplamda yaklaşık 50 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık ve yüzlerce çocuğun eğitimine destek olduk.

Bunun yanında 2016 yılından bu yana devam eden Turkcell Zekâ Gücü projemiz kapsamında, Türkiye’nin 55 şehrinde hayata geçirdiğimiz 87 teknoloji sınıfıyla her yıl 66 binden fazla öğrenciye ulaşıyoruz. Projeyle öğrenciler bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400’den fazla ödül ve şampiyonluk kazandı. Zekâ Gücü, çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor.

Birçok sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra; sporun, kültür ve sanatın herkes tarafından eşit erişilebilir olması için çalışıyoruz. Kadın-erkek, çocuk-yaşlı ve dezavantajlı bireylerin tüm spor ve kültür sanat aktivitelerine erişimi için sponsorluklar gerçekleştiriyoruz. Milli Takım sponsorluklarımız ve spor federasyonlarımıza verdiğimiz desteklere de devam ediyoruz” dedi.

2025’TE YÜZDE 42 FAVÖK MARJI HEDEFİ

5G ihalesinin yapılacağı 2025 yılı, Turkcell’in yatırımlarına hız verdiği, telekom faaliyetlerinin yanı sıra veri merkezi işletmeciliği ve sürdürülebilir enerji odağına yoğunlaştığı bir faaliyet yılı olacak. Bu yıl için %7-%9 reel gelir büyümesi ve %41-%42 FAVÖK marjı gerçekleştirmeyi hedefleyen Turkcell; yatırımlarının gelirlerine oranının ise yaklaşık %24 seviyesinde olmasını öngörüyor.

TURKCELL’E YABANCI YATIRIMCIDAN YOĞUN İLGİ, YÜKSEK GÜVEN

Dr. Ali Taha Koç, 2024 performansına dair şu değerlendirmeleri yaptı: “Hem şirketimiz hem de ülkemiz için önemli bir başarıya imza atarak, toplam 1 milyar dolar değerinde, Turkcell tarihinin en büyük uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdik. Ocak ayında ihraç ettiğimiz nominal değeri 500 milyon dolar olan 5 yıl vadeli tahvil ile 500 milyon dolar nominal değerli 7 yıl vadeli ilk sürdürülebilir tahvil, zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırımcılardan büyük bir ilgi gördü. Bu başarı, Turkcell'in finansal gücünü ve uluslararası yatırımcıların şirketimize ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Elde ettiğimiz bu fonu, dijital altyapımızı daha da güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için kullanacağız.