Bunun değeri, ofise her gittiğinizde ayrı bir bilgisayar düzenine alışmak zorunda kalmamanızdır. Satın alma listesini en çok zaman geçirdiğiniz uygulamalarla ve iki masada hazır bulunan ekipmanla oluşturduğunuzda seçim daha kolay hale gelir.

Her masada bulunmayan ekranı düşünün

Sabit masada geniş bir monitörle çalışırken laptop ekranının boyutunu pek ikinci planda kalır. Ortak bir masada monitör bulunmadığında ise rapor, toplantı penceresi ve notlar aynı panelde kalır. Casper Nirvana S100’ün 16 inçlik ekranı, 16:10 oranıyla dikey ilerleyen belge ve tablo içeriklerine alan açar. Özellikle tarayıcıda bir sayfayı okurken üst menüler açık kalıyorsa görünen içerik, teknik özellikler arasında en sık hissedilen farklardan biri olur.

Casper Nirvana S100’ün HDMI bağlantısı, uyumlu bir harici monitörle çalışanlara ek ekran alanı sunar. Ofiste ortak masaya geçtiğinizde cihazın kendi 16:10 paneli aynı gün içinde yeniden önem kazanır. Özellikle bir raporu açık bırakırken toplantı notlarını da görmek isteyen kullanıcı, evdeki ve ofisteki yerleşimleri bu iki seçenek etrafında kurar.

Her gün taşınan cihazın gerçek ağırlığı

Casper Nirvana S100’ün 1,8 kg ağırlığı, laptopun kendi ölçüsüdür. Çanta, adaptör ve taşıdığınız diğer belgeler günlük yükü büyütür. Haftada sık yer değiştiriyorsanız cihazın yanında gerçekten neleri taşımak zorunda kaldığınızı yazın. İki masada da klavye, fare ve ekran kablosu kalıyorsa çantaya alınacak ekipman azalır. Bu düzen, bilgisayarın boyutunun ve kalınlığının taşıma kararındaki yerini daha görünür kılar.

Premium alüminyum gövdeli Casper Nirvana S100’ün 18,3 mm kalınlığı, cihaz kapalı haldeyken çantada ne kadar yer kaplayacağına dair başlangıç bilgisi verir. Çantadaki yerleşimi belirleyen genişlik ve derinlik de teknik tabloda yer alır. Sık taşınan laptopu araştırırken ekran köşegeninin yanı sıra bu dış ölçüleri de dikkate alın. Özellikle toplu taşımada zaten kullandığınız çantayı değiştirmek istemiyorsanız bilgisayarın bölmeye sığmasını satın almadan önce kontrol etmek daha pratiktir.

İşe dönüşü kolaylaştıran küçük ayrıntılar

Casper Nirvana S100’ün açma düğmesinde parmak izi okuyucu bulunur. Uyumlu işletim sistemi ve oturum ayarlarıyla parmak iziyle giriş yaparsınız. Toplantı ya da kısa bir ara sonrasında sık kilitlediğiniz bilgisayara geri dönerken bu özellik günlük akışa doğrudan katılır. Kurumsal cihaz alıyorsanız kurumun oturum açma ayarlarının da bu kullanımı destekleyip desteklemediğini öğrenin. Böylece konfigürasyon seçerken yalnızca donanıma değil iş yerinde kullanacağınız sisteme de bakmış olursunuz.

Casper Nirvana S100 ailesinde farklı işlemci, bellek ve depolama seçenekleri var. Çalışma düzeninde çoğunlukla belgeler, tarayıcı ve çevrim içi görüşme varsa bellek ihtiyacını birlikte açık tuttuğunuz programlar belirler. İş dosyalarının bir bölümü çevrim dışı saklanıyorsa SSD alanı da seçime girer. Böylece tek bir satış konfigürasyonu yerine gün içindeki uygulamalar ve dosyalar belirleyici olur.

Sık açılıp kapanan bir laptopta menteşe

1878’den beri faaliyet gösteren İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS, Casper Nirvana S100/S200 255H başlıklı çalışmada S200 olarak kayıtlı test cihazına 20.000 açma-kapama çevrimi uyguladı. 5.000, 10.000, 15.000 ve 20.000’inci çevrimlerdeki kontrollerde olumsuzluk kaydedilmedi. Sonuçlar test edilen konfigürasyona aittir. Perakende seçeneğinin teknik bilgileri Casper Nirvana S100 ürün kartında ayrıca yer alır.

20.000 çevrim, günde beş açma-kapama varsayımıyla aritmetik olarak 10 yılı aşan bir tekrar sayısına karşılık gelir. Bu hesap laboratuvar verisinin büyüklüğünü anlatır. Hibrit çalışmada kapağı evden çıkarken, ofise varınca ve toplantı odasına geçtiğinizde hareket ettirirsiniz. Alüminyum gövdeli Casper Nirvana S100’ü değerlendirirken cihaz ağırlığı kadar, kapak ve ekranı gün boyu kaç kez yeniden konumlandırdığınızı da düşünün.

Aynı iş gününde iki farklı ekran düzeni

Evde harici monitörle uzun bir tabloyu açan kullanıcı, ofise geçtiğinde aynı dosyayı laptopun kendi ekranında okumak ister. Casper Nirvana S100’ün 16 inç 16:10 paneli ve HDMI girişi iki düzeni aynı bilgisayarda toplar. Özellikle rapor, tarayıcı ve görüntülü görüşme arasında geçiş yapan biri için yerleşik ekran, diğer masaya geçildiğinde ayrı ekipmana duyulan ihtiyacı azaltır.

Cihazı gün içinde taşırken alüminyum gövdenin ölçüleri de çalışma düzenine dahildir. Örneğin ev ve ofis arasında adaptör taşıyan birinin çantası, sadece laptopu götüren birinden farklı yük taşır. Casper Nirvana S100’ün 1,8 kg cihaz ağırlığı bu toplamı hesaplamanın başlangıcıdır.

Ev ve ofis arasında kullanılacak laptopu tanımak

İş günü ayrıntısı Casper Nirvana S100 verisi Seçim sırasında karşılığı Monitörsüz çalışma 16 inç 16:10 IPS panel Belge ve tablolar için dikey ekran alanı Gün içinde taşıma 1,8 kg, 18,3 mm alüminyum gövde Çanta ve aksesuarlarla birlikte yerleşim İşe tekrar dönme Açma düğmesinde parmak izi okuyucu Uyumlu oturum düzeninde parmak iziyle giriş Harici monitör kullanma HDMI bağlantısı İkinci masadaki ekran girişini planlama Kimin için Evde ve ofiste aynı bilgisayarı kullananlar İki farklı kurulumda işini sürdüren çalışanlar

Sık sorulan sorular

Hibrit çalışmada ekran mı, ağırlık mı daha önemli?

Monitörün bulunmadığı günler çoksa yerleşik ekran daha fazla önem taşır. Bilgisayarı her gün uzun süre taşıyorsanız ağırlık ve çanta düzeni öne çıkar. Casper Nirvana S100, 16 inç ekran ve 1,8 kg cihaz ağırlığını bir araya getirir. Seçim yaparken haftada kaç kez cihaz taşıdığınızı ve hangi masada harici ekrandan yararlandığınızı düşünün.

Ofiste ayrı monitör varsa 16:10 ekran neden düşünülür?

Haftanın bazı günlerinde monitör kullanılmadığında laptop ekranı çalışma alanının tamamını oluşturur. Casper Nirvana S100’ün 16:10 ekranı, dikey ilerleyen dosyaları görüntülemek için alan sunar. Evde de ofiste de hangi işlerin kendi ekranınızda yapılacağını belirleyin. Bir çalışma kitabında veya uzun metinde görünür alan ihtiyacınızı anlamak, panel tercihinizi daha somut hale getirir.

Taşınabilir iş laptopunun kalınlığı nasıl okunur?

Kalınlık, laptopun kapalı haldeki dikey ölçüsüdür. Casper Nirvana S100’ün 18,3 mm değeri çanta bölmesinde ne kadar alan ayrılacağını düşünmek için başlangıçtır. Cihazın genişliği ve derinliği de bölmeye yerleşmesini etkiler. Kendi çantanızı kullanacaksanız dış ölçüleri fermuar açıklığı ve laptop bölmesiyle birlikte kontrol edin. Adaptörün yeri için de ayrı bir alan bırakın.

Parmak izi okuyucu hibrit çalışmada ne sağlar?

Uyumlu bir oturum düzeninde bilgisayara parmak iziyle giriş yapmanızı sağlar. Casper Nirvana S100’de okuyucu açma düğmesi üzerindedir. Ortak masadan kısa süre uzaklaştığınızda bilgisayarı kilitleyip döndüğünüzde bu giriş biçimini kullanırsınız. İş cihazlarında kurumunuzun giriş ilkeleri de devreye girer. Özelliğin günlük karşılığı, kurumun izin verdiği sistem ve sizin oturum alışkanlığınıza bağlıdır.

İş laptopunda bellek seçimi neye göre yapılır?

Hibrit çalışmada bellek alanını açık belgeler, tarayıcı sekmeleri ve toplantı programı paylaşır. Casper Nirvana S100 ailesinde farklı bellek konfigürasyonları yer alır. Rapor dosyası ve kamera aynı anda çalışıyorsa seçim ölçütü en yoğun iş gününüzdür. Satıştaki kapasite, kullandığınız programların bir arada açık olduğu düzen üzerinden anlam kazanır.

İki masadaki farkı kısa bir listeye dökün

Evde işinizi yapan ekipmanı ve ofiste eksik kalan parçaları yan yana yazın. Casper Nirvana S100’ün premium alüminyum gövdesi ve ekranı, sabit ekrandan ayrıldığınız çalışma günleri için somut ölçüler verir. Kararı, en az ekipmana eriştiğiniz masada bile işinizi sürdürebildiğiniz düzene göre verin.