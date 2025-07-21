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Editor
 | Emir Yücel

Konya’nın yeni odak noktası için dev protokol imzalandı…

Konya’da kent estetiğini ve yaşam kalitesini yükselten projeleriyle tanınan Aydın Yatırım Grup, bölgenin en dikkat çeken yatırım hamlelerinden biriyle yeniden gündemde.

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Konya’nın yeni odak noktası için dev protokol imzalandı…
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 14:12

Aydın Grup, Loras Holding bünyesindeki Adese Yatırım A.Ş. ile imzaladığı kat karşılığı protokol kapsamında, ilçesinde yer alan geniş ölçekli karma yaşam projesinin yeni etaplarını hayata geçirmek üzere dev bir anlaşmaya daha imza attı.

Konya’nın yeni odak noktası için dev protokol imzalandı…

Tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle ’nın en değerli bölgelerinden biri olan Meram’da konumlanan proje; kapsamı, fonksiyonu ve hedeflediği yaşam kalitesiyle şehirde dengeleri değiştirecek “yeni bir odak noktası” olmaya hazırlanıyor.

Projenin ikinci ve üçüncü konut etaplarının yanı sıra, sosyal ve ticari alanları kapsayan AVM bölümünün de geliştirme sürecini üstlenen Aydın Yatırım Grup; kente sadece bir yapı değil, bütüncül bir yaşam vizyonu kazandırmayı hedefliyor.

Konya’nın yeni odak noktası için dev protokol imzalandı…

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Aydın Yatırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Aydın, imzalanan protokolle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Konya, sahip olduğu üretim gücü, sanayi altyapısı ve güvenli yaşam ortamıyla Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri. Bu potansiyele yakışan bir şehirleşme anlayışıyla, bölgeye hem estetik hem işlevsel yeni bir merkez kazandırıyoruz. Yapacağımız her detayda, yaşamı kolaylaştıran, insanı önceleyen, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir anlayış hakim olacak.”

Projenin her detayı, modern mimari anlayışla ve sosyal dokuya uyumlu şekilde yeniden şekillendiriliyor. Yeni etaplar, konut ve ticari alanların yanı sıra yaşamı zenginleştiren sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlarla desteklenecek. Aydın, bu yeni sürecin sadece bir değil, bölge için stratejik bir dönüşüm hamlesi olduğunu vurguluyor.

Konya’nın yeni odak noktası için dev protokol imzalandı…

Yaşam Kalitesini Yükselten Yeni Bir Merkez Olacak.

Meram’ın dokusuna entegre edilecek proje; modern konut birimlerinin yanı sıra alışveriş, ticaret, sosyal yaşam ve doğayla iç içe geniş yeşil alanlardan oluşacak. Bu yönüyle sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda istihdam oluşturan, ticari canlılık sağlayan ve bölgenin yatırım değerini katlayan yeni bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyacak.

Yüksek bütçeli bu yatırım; sadece bugünü değil, Konya’nın gelecek 20 yılını planlayan bir dönüşüm adımı olarak konumlanıyor.

Konya’ya Değer Katan Stratejik Bir Hamle

Aydın Yatırım Grup’un güçlü sermaye yapısı, tecrübesi ve bugüne kadar başarıyla tamamladığı projelerle bu büyük ölçekli girişimi üstlenmesi, şehirde büyük bir güven ve heyecanla karşılandı. Proje tamamlandığında, sadece Konya’nın değil, Anadolu’nun yaşam kalitesi en yüksek eserlerinden biri olarak öne çıkacak.

ETİKETLER
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