Koray Upland Göktürk'te şehir yaşamını doğayla buluşturuyor

Şehir hayatının yoğun temposu, konut tercihlerinde yeşil alanlara ve açık havaya erişimi giderek daha önemli hâle getiriyor. Koray Upland; iş, eğitim, alışveriş ve sosyal yaşama erişimi korurken doğayla daha yakın bir yaşam arayanlar için Göktürk’te güçlü bir alternatif sunuyor.



Belgrad Ormanı’na yakınlığıyla öne çıkan proje, Göktürk Göleti Tabiat Parkı’na da birkaç dakikalık mesafede yer alıyor. Çevredeki yürüyüş rotaları ve açık hava alanları doğayla teması günlük yaşamın bir parçasına dönüştürürken, Göktürk’ün eğitim, alışveriş ve sosyal yaşam olanaklarına yakınlık kentle kurulan bağı sürdürüyor.

Az Katlı Mimari ve Geniş Peyzaj Alanları

Koray Upland, doğayla bütünleşen yaşam yaklaşımını mimari tercihleri ve peyzaj düzenlemeleriyle destekliyor. 20 bin metrekareyi aşan proje arazisinin önemli bir bölümünün peyzaj alanlarına ayrılması; az katlı bloklar ve açık yaşam alanlarıyla doğal çevreyle uyumlu bir yerleşim kurgusu oluşturuyor.



Dokuz blokta 187 konut ve 8 ticari üniteden oluşan Koray Upland, 1+1’den 6+1’e uzanan daire seçenekleriyle farklı hane yapılarına ve yaşam alışkanlıklarına hitap ediyor. Bahçe ve teras kullanımlı daireler açık alanlarla kurulan ilişkiyi özel yaşam alanlarına taşırken, geniş pencereler ve yüksek tavanlar iç mekânların doğal ışıktan daha fazla yararlanmasına olanak tanıyor.

‘’Doğayla Daha Fazla Temas Kurulabilen Bir Yaşam Alanı Hedefledik’’

Konut tercihlerinde merkezi konum ve ulaşım olanaklarının yanı sıra yaşam alanlarının sunduğu çevresel imkânların ve doğayla kurduğu ilişkinin de belirleyici hâle geldiğini vurgulayan Koray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, şunları söyledi: “Koray Upland’ı hayata geçirirken şehir yaşamının sunduğu olanaklardan uzaklaşmadan, doğayla daha fazla temas kurulabilen bir yaşam alanı oluşturmayı hedefledik. Belgrad Ormanı’na ve Göktürk Göleti Tabiat Parkı’na yakın konumumuzu az katlı mimari ve geniş peyzaj alanlarıyla destekledik. Böylece sakinlerimize yalnızca bir konut değil; günlük yaşamın temposu içinde doğaya ve açık alanlara yer açabilecekleri nitelikli bir yaşam ortamı sunuyoruz.”