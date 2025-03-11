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 | Safa Keser

Sadakataşı Gazze'ye yardım konvoyu ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Gazze halkına destek olmayı sürdürüyor. Dernek bölgeye 10 kamyondan oluşan "İyilik Konvoyunu" ulaştırdı.

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Sadakataşı Gazze'ye yardım konvoyu ulaştırdı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 14:08

Ramazan ayına buruk şekilde giren Gazze halkına Sadakataşı yardım ulaştırmaya devam ediyor. Dernek içerisinde su, gıda, sebze, hijyen ve un bulunan 10 kamyondan oluşan "İyilik Konvoyunu" Gazze’ye ulaştırdı.

"İYİLİK KONVOYU"

Milyonlarca insanın açlık ve kıtlıkla mücadele ettiği Gazze’ye Sadakataşı tarafından 10 kamyon yardım malzemesi ulaştırıldı. Sadakataşı gönüllü ekipleri içerisinde un, su, gıda, sebze ve hijyen malzemeleri bulunan yardım malzemelerini Kuzey Gazze’de yaşayan Filistinli ailelere dağıtımlarına başladı. Yardım malzemeleri Ramazan ayı boyunca Gazzeli ailelere ulaştırılmaya devam edecek.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; "Gazze halkına 7 Ekim tarihinden itibaren düzenli destek olmayı sürdürüyoruz. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm gücümüzle Gazzeli kardeşlerimiz için yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede her gün 3 bin aileye ekmek ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Son olarak 10 kamyon yardım malzemesinden oluşan "İyilik Konvoyunu" bölgeye ulaştırdık. Bölgeye yardımlarımız kesintisiz şekilde devam edecek." İfadelerini kullandı.

Gazze'ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.

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