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TEKNOFEST KKTC 2025 için Heyecan Dorukta, Hazırlıklar Sürüyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğü ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek.

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TEKNOFEST KKTC 2025 için Heyecan Dorukta, Hazırlıklar Sürüyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 14:18

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin görkemli sahnesi TEKNOFEST, bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde teknoloji tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğü ve KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1-4 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC, gençlerin bilim ve teknoloji heyecanına ortak olacak. Festival, teknolojiye tutku duyan binlerce ziyaretçiyi eşsiz gösteriler ve geleceğe ilham veren yarışmalarla buluşturacak.

TEKNOFEST KKTC'YE BÜYÜK İLGİ; BİNLERCE GENÇ, KARDEŞ VATANDA GELECEK İÇİN YARIŞACAK!

TEKNOFEST KKTC 2025’e hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 15 binden fazla takım ve 47 bin yarışmacı başvuruda bulundu. 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla yenilikçi fikirlerin sergileneceği bu festival, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek öğrencileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını buluşturacak.

Doğası, turizmi ve tarih dolu kültürüyle Akdeniz’in incisi KKTC’de 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNOFEST, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Gökyüzünü fetheden hava araçları sergisi, yıldızlar arasında gezintiye çıkaran planetaryum, KKTC dijital deneyim alanı, heyecan dolu pedallı uçuş etkinliği ve unutulmaz sahne gösterileri gibi birbirinden farklı etkinlikler festivale renk katacak. Öğrencilerin ilk kez uçuş heyecanını yaşayacağı "İlk Uçuş" etkinliği ve coşkulu konserlerle festival, teknoloji tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunacak.

MİLLİ TEKNOLOJİNİN YILDIZLARI KARDEŞ VATAN SEMALARINDA!

Kardeş vatan KKTC’de düzenlenecek festival, havacılık ve savunma sanayiinin göz kamaştıran hava gösterilerine sahne olacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gökyüzünde adeta dans edeceği festivalde, F-4 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorlayacak. ATAK helikopterleri gökyüzünde çeviklik ve dinamizmiyle büyülerken, Hürkuş özgün tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Festivalin yıldızlarından Anka 3, ileri teknolojisiyle izleyenleri geleceğe taşıyacak, Bayraktar TB2 ve TB3 ise üstün gözetleme yetenekleriyle hayranlık uyandıracak.

TEKNOFEST KKTC, heyecanın gökyüzünde buluştuğu nefes kesici hava gösterileri, teknolojinin sınırlarını zorlayan yarışmaları ve dopdolu etkinlikleriyle teknoloji tutkunlarına eşsiz anlar yaşatacak. Bilime gönül veren ve teknolojinin geleceğine ortak olmak isteyen herkes, 1-4 Mayıs tarihlerinde Lefkoşa Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST KKTC’de yerini alabilir.

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