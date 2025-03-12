Tera Yatırım'dan Küresel Finans Zirvesi: 2. Londra Konferansı ile Türkiye Yatırımın Odağında!

Tera Yatırım, Türkiye'nin yatırım potansiyelini, güçlü ekonomik temellerini ve sunduğu fırsatları uluslararası arenada vurgulamak amacıyla 2. Uluslararası Türkiye Yatırım Konferansı'nı Londra’da başarıyla düzenledi. Konferans, ulusal ve uluslararası yatırımcıların bir araya gelerek iş birliği olanaklarını değerlendirdiği stratejik bir platform olarak güçlü katılımla gerçekleşti.

Tera Yatırım, Türkiye'nin küresel yatırım alanındaki gücünü ortaya koyarak uluslararası platformda dikkat çeken bir rol üstleniyor. Geçtiğimiz yıl toplam 25 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip yatırım fonlarının da dahil olduğu küresel düzeyde önemli bir etkinlik olan “Uluslararası Türkiye Yatırım Konferansı”nın ikincisini geçtiğimiz hafta Londra’da başarıyla gerçekleştirdi. Konferans, Türkiye'nin yatırım potansiyelini, sağlam ekonomik temellerini ve sunduğu çeşitli fırsatları ele almak üzere ulusal ve uluslararası yatırımcıları bir araya getirdi.

"TÜRKİYE'NİN YATIRIM POTANSİYELİNİ ULUSLARARASI ARENADA DAHA GÖRÜNÜR KILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, uluslararası kurumsal yatırımcıları ve Türk yatırımcılarını bir araya getirerek iş birliği fırsatlarını artırmayı, Türkiye'nin yatırım potansiyelini uluslararası arenada daha görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl Londra’da düzenledikleri konferans sonuçlarının elde ettiği başarının ardından bu sene ikincisini düzenlediklerini söyleyen Tezmen, “Londra’da ikinci kez gerçekleştirdiğimiz Tera Yatırım “Uluslararası Türkiye Yatırım Konferansı” yatırımcılar arasında stratejik diyaloglar oluşturmak ve gelecekteki iş birliklerini şekillendirmek açısından önemli bir kilometre taşı oldu.

Konferans, yatırım olanaklarının geliştirilmesinin yanı sıra, ekonomik büyümeye katkıda bulunacak yeni fırsatların keşfedilmesine de olanak sağladı” dedi. Tera Yatırım olarak yüzde yüz yerli sermayeli milli bir aracı kurum olduklarını söyleyen Tezmen, “Türkiye’nin finansal piyasalarına duyulan ilgiyi güçlendirerek, yatırımcılara, paydaşlarımıza ve sermaye piyasalarına en yüksek katma değeri sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yerli ve yabancı yatırımcıları bir araya getirdiğimiz benzer organizasyonları dünyanın farklı bölgelerinde düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.