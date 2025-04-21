Ticaretin Şampiyonlar Ligi Ticarethane Dudullu

Hadımköy Sanayi bölgesinde; Hadımköy yolu ana caddesi üzerinde sanayinin ve ticaretin merkezi konumunda yer alıyor. TİCARETHANE HADIMKÖY’de birbirine sirkülasyonla bağlı 2 blokta 479 adet bağımsız bölüm yer alıyor ve toplam 208.816 m2 inşaat alanına sahip. 115 m2’den başlayıp ihtiyacınıza göre 34.500 m2’ye kadar birleştirilebilme özellikleri ile her ihtiyaca uygun büyük metrekareler sunuyor.