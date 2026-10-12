Uzun oyun oturumları için hangi laptop seçilir? Casper Excalibur G870, Excalibur G880, Excalibur G915 ve Excalibur G920

Casper Excalibur G870, Excalibur G880, Excalibur G915 ve Excalibur G920, farklı donanım seçenekleri sunan oyun bilgisayarlarıdır; her serinin güçlü yanını kendi özellikleriyle karşılaştırmak gerekir. Örneğin Excalibur G915’in SGS çalışmasında 4 saatlik yükte en yüksek kasa yüzeyi 46,1 °C ölçüldü. Excalibur G870’in Intertek menteşe testi ise 20.000 çevrime ulaştı. Bu rehberde uzun süre oyun oynarken ve bilgisayarınızı taşırken işinize yarayacak özellikleri, 4 modelin soğutma ve kasa bilgileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.

Uzun oturumlarda neye bakılmalı?

Oyunun açılması ve ilk dakikalarda akıcı çalışması, uzun bir oturumun bütün ayrıntılarını anlatmaz. Klavyeye temas ettiğiniz alanın sıcaklığı, fan sesi ve oyun sırasında yaşanan performans değişiklikleri de deneyimin bir parçası. Cihazını okul, iş ve ev arasında taşıyan oyuncu için ağırlık, kasa ölçüleri ve kapak mekanizması ayrıca önem taşır. Bu özellikleri aynı satın alma kararında düşünmek daha dengeli bir seçim sağlar.

Excalibur serilerinin bazılarında aynı ekran kartını seçebilirsiniz. Buna rağmen kasa ve soğutma tasarımları aynı olmak zorunda değil. Bu yüzden yalnız GPU adına bakmak yerine işlemciyi, ekran çözünürlüğünü ve bilgisayarın fiziksel özelliklerini de karşılaştırın. Test raporu varsa ölçümün hangi cihazla ve hangi yükle yapıldığına bakmak, günlük kullanımda ne bekleyebileceğinizi anlamaya yardımcı olur.

Excalibur G915: Soğutma tasarımı ve mekanik test bir arada

Excalibur G915’in FrostFlux sistemi, 2 turbo fan ve 5 bakır ısı borusuyla çalışıyor. Isı boruları işlemci ve ekran kartındaki ısının taşınmasına, fanlar ise hava akışına katkı sağlıyor. Ürün sayfasında 2,3 kg ağırlık ve 20,5 mm kalınlık belirtiliyor. Bilgisayarını sık taşıyan oyuncu için bu ölçüler, oyun donanımı kadar önemli bir tercih nedeni olabilir.

Casper Excalibur G915’in premium alüminyum gövdesi ve premium menteşesi için SGS’nin 20.000 çevrim testi somut bir mekanik referans sunuyor. Oyun oynadıktan sonra cihazını kapatıp çantasına koyan kullanıcı açısından burada iki ayrı bilgi var: gövdenin malzemesi ve kapağın tekrarlı hareket altında nasıl incelendiği. Test sayısından kullanım yılı hesabı yapılmıyor.

SGS’nin termal çalışmasında 4 saatlik yükte en yüksek kasa yüzeyi 46,1 °C, ilgili kriter 50 °C olarak verildi. CPU sensörü 100 °C ile 90 °C kriterine, GPU sensörü 88 °C ile 82 °C kriterine karşı AP, yani appropriate kabulü taşıyor. Genel termal sonuç Conformed. Bu değerler, Core Ultra 7 356H ve RTX 5070 Laptop GPU içeren G915.356H-EX70A-C cihazında ölçüldü.

Excalibur G915, ince gövdeyle birlikte soğutma tasarımını ve test verisini görmek isteyen oyuncunun listesinde yer alabilir. Yüzey sıcaklığı ile işlemci sensörünü ayırmak burada önemli: elinizin temas ettiği alanla işlemcinin iç ölçüm noktası farklıdır. Oyununuz, grafik ayarlarınız ve güç profili de günlük sıcaklıkları etkiler. Dolayısıyla bir ölçümü her oyun için sabit sonuç gibi düşünmeyin.

Excalibur G870: Kapak mekanizmasına ilişkin bağımsız veri

Excalibur G870’de 2 turbo fan ve 5.400 RPM fan hızı belirtiliyor. Teknik tabloda alüminyum alaşım gövde, 2,5 kg ağırlık ve 23,9 mm kalınlık bulunuyor. Oyun bilgisayarını taşırken yalnız ağırlık değil, çantaya yerleştirilecek kasanın ölçüleri de önemlidir. Bunlar, satın alırken doğrudan karşılaştırabileceğiniz ürün özellikleri.

Intertek’in Excalibur G870 çalışmasında menteşe 110 derecelik açma kapama hareketiyle 20.000 çevrimi tamamladı. 5.000, 10.000, 15.000 ve 20.000 çevrimdeki kontrollerde yapısal bütünlük korundu. Cihazını farklı masalarda kullanan ve kapağını sık açıp kapatan kişi için bu sonuç, günlük kullanımda önemsediği bir parçaya ilişkin bağımsız test bilgisi veriyor.

Termal bölümde GPU sensörü en yüksek 87,6 °C ölçüldü; kriter 86 °C ve izin verilen kabul payı yüzde 3’tü. Sonuç bu pay içinde PASS aldı. Sensörler HeavyLoad altında 60 dakika, kasa yüzeyi ise iki 2K video oynatılarak 240 dakika incelendi. Excalibur G915 ile test yöntemleri farklı olduğu için bu sayılardan doğrudan en serin model sıralaması çıkarmak mümkün değil.

Excalibur G880: Donanım kadar gövde özelliklerini de karşılaştırın

Excalibur G880 ürün açıklaması, çift turbo fan ve termal borulu soğutma tasarımını anlatıyor. Teknik tabloda alüminyum alaşım gövde, 2,3 kg ağırlık ve 23,9 mm kalınlık yer alıyor. Bu bilgiler, seriyi Excalibur G870 ile benzer işlemci ve ekran kartı seçeneklerinde karşılaştırırken kasanın da kararınıza dahil edilmesini sağlıyor.

Excalibur G880’i yalnız başka serilerin altında veya üstünde bir model olarak düşünmek yerine seçtiğiniz donanımla değerlendirin. Aynı ekran kartına sahip iki cihaz arasında ağırlık ve tasarım sizin için fark oluşturabilir. Bilgisayarını çoğunlukla sabit masada kullanan oyuncu ise fiyatı ve ihtiyaç duyduğu donanımı daha fazla önemseyebilir. Buradaki soğutma bilgisi ürün tasarımını anlatıyor; ayrı bir laboratuvar sıcaklık ölçümü olarak sunulmuyor.

Excalibur G920: Yüksek grafik donanımını soğutmayla birlikte düşünün

Excalibur G920’de RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 Laptop GPU seçenekleri bulunuyor. Ürün açıklamasında 2 adet 12 V fan ve 4 hava çıkışı belirtiliyor. Teknik tabloda gövde PC-ABS, ağırlık 2,5 kg ve kalınlık 27,9 mm. Böylece güçlü grafik donanımının yanında cihazın masada ve çantada kaplayacağı alanı da karşılaştırabilirsiniz.

Yüksek çözünürlük veya daha ağır grafik ayarları hedefliyorsanız Excalibur G920’yi listenize alın. Satın alacağınız ekran kartıyla yapılmış oyun ölçümleri, uzun oturum beklentinizi daha iyi anlatır. İnce gövde veya daha düşük ağırlık da önceliğinizse diğer serileri benzer bütçeyle karşılaştırın. Uzun oyun kullanımı için karar yalnız en yüksek GPU seçeneğine değil, bilgisayarı nasıl kullanacağınıza da bağlı.

Excalibur serilerinde soğutma, kasa ve test bilgileri

Seri Soğutma tasarımı Gövde ve taşıma bilgisi Bu karşılaştırmada kullanılan test Excalibur G870 2 turbo fan; 5.400 RPM Alüminyum alaşım; 2,5 kg; 23,9 mm Intertek: 20.000 menteşe çevrimi ve termal ölçümler Excalibur G880 Çift turbo fan; termal borular Alüminyum alaşım; 2,3 kg; 23,9 mm — Excalibur G915 FrostFlux; 2 turbo fan; 5 bakır ısı borusu Alüminyum alaşım; 2,3 kg; 20,5 mm SGS: 4 saatlik termal çalışma ve 20.000 menteşe çevrimi Excalibur G920 2 adet 12 V fan; 4 hava çıkışı 2,5 kg; 27,9 mm —

Sonuç: Önceliğinizi netleştirin

Soğutma tasarımı, daha ince gövde ve mekanik test birlikte ilginizi çekiyorsa Excalibur G915’e bakın. Bağımsız menteşe verisi için Excalibur G870’i değerlendirin. Excalibur G880’i benzer donanımda kasa ve ağırlık farklarıyla karşılaştırın. Daha yüksek grafik kapasitesi arıyorsanız Excalibur G920’yi listeye ekleyin. Seçimi, oynadığınız oyunlar ve bilgisayarı taşıma sıklığınızla tamamlayın.

Sıkça sorulan sorular

Excalibur G915 uzun oyun oturumları için neden değerlendirilir?

Excalibur G915’te FrostFlux sistemi, 2 turbo fan ve 5 bakır ısı borusu bulunuyor. SGS’nin 4 saatlik termal çalışması da ilgili cihazın ölçümlerini sunuyor. 20.000 menteşe çevrimi, kapak kullanımına ilişkin ayrı veri. Bu özellikleri kendi oyununuz, ekran ayarınız ve taşıma düzeninizle birlikte değerlendirmek, satın alma kararını daha somut hâle getirir.

Excalibur G870 ile Excalibur G880’in ağırlığı aynı mı?

Resmi teknik tablolarda Excalibur G870 için 2,5 kg, Excalibur G880 için 2,3 kg belirtiliyor. Her iki seride de 23,9 mm kalınlık listeleniyor. Sık taşıma yapıyorsanız bu farkı aynı donanımlı seçeneklerin fiyatıyla birlikte düşünün. Çantaya ayrıca adaptör ve kullandığınız aksesuarların da gireceğini hesaba katmak günlük taşıma planını kolaylaştırır.

20.000 menteşe çevrimi bilgisayarın ömrünü gösterir mi?

Hayır. Çevrim sayısı, laboratuvarda yapılan açma kapama hareketlerinin toplamıdır. Excalibur G915 ve Excalibur G870 için ilgili raporlarda 20.000 çevrim tamamlandı. Bu sonuç kullanım yılına doğrudan çevrilmez. Günlük açma sıklığı, taşıma biçimi ve kullanım koşulları değişir; test, kapak mekanizmasının belirli yöntem altında incelendiğini gösterir.

Excalibur G870’in GPU sıcaklığı kriterin altında mı kaldı?

GPU sensörünün en yüksek değeri 87,6 °C, rapordaki kriteri 86 °C. Sonuç yüzde 3 kabul payı içinde PASS aldı. Bu ayrıntı, sıcaklığı yalnız uygun etiketiyle açıklamak yerine değeri ve kabul yöntemini birlikte gösterir. Excalibur G915 ile farklı yöntem kullanıldığı için doğrudan sıcaklık sıralaması yapılmaz.

Fan sayısı oyun laptopunun sessizliğini tek başına gösterir mi?

Hayır. Fan sayısı soğutma tasarımının bir parçasıdır; ses düzeyi yük ve güç profiliyle değişebilir. Ürün açıklamasındaki fan bilgisiyle belirli koşullarda ölçülmüş gürültü verisi aynı şey değildir. Oyuncu, kendi oyunundaki benzer koşulları karşılaştırarak ses beklentisini daha iyi değerlendirebilir. Tek bir tasarım özelliğinden bütün oturumlar için sessizlik sonucu çıkarılmaz.