Grafik ayrıntılarını artırmak ve çoğunlukla aynı masada QHD oynamak isteyenler için Casper Excalibur G920, 300 Hz ekranıyla yüksek yenileme hızı ve QHD çözünürlüğü aynı panelde sunar. Bu iki kullanımda bütçe farklı yerlere gider. İlkinde gövde ve ağırlık her gün hissedilir. İkincisinde ekran kartı ve panel, oyunu hangi ayarlarda açacağınızı belirler. Oyun arşivi büyüdüğünde ise iki modelde de depolama seçenekleri önem kazanır.

Ekran kartı seçimini oynadığınız oyun belirler

Casper Excalibur G920, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 Laptop GPU seçenekleri sunar. QHD’de geniş açık dünyalar gezen, gölge ve aydınlatma ayrıntılarına önem veren bir oyuncu için RTX 5080’li seçenek, alışverişe başlamak için somut bir referanstır. Aynı oyunun QHD testlerine bakarken çözünürlük kadar grafik ön ayarı da önem taşır. Örneğin bir incelemede görüntü yükseltme açık, diğerinde kapalıysa açıklanan kare hızları farklı çalışma koşullarını temsil eder.

Casper Excalibur G915, RTX 5060 ve RTX 5070 Laptop GPU seçenekleriyle gelir. FHD’de oynamayı planlayan ve ağırlıklı olarak rekabetçi oyunlara giren biri, önce bu seçeneklerin kendi oyunlarındaki kare hızına bakabilir. Yeni çıkan tek oyunculu oyunlarda görüntü ayrıntısına daha fazla önem veren biri için QHD ve seçilen grafik ayarları daha belirleyicidir. Aynı bütçe kararı iki oyuncuya farklı sonuç verir. Biri sık oynadığı oyunda hareketin akıcı kalmasını, diğeri sık ziyaret ettiği oyun dünyasında ince ayrıntıların görünmesini ister.

Ekranın çözünürlüğü ve hızı günlük kullanımda hissedilir

Casper Excalibur G920’nin 16 inç QHD IPS paneli 300 Hz yenileme hızına sahip. QHD, oyun menülerinden sahne içindeki küçük ayrıntılara kadar daha fazla piksel sunar. 300 Hz ise panelin görüntüyü ne sıklıkta yenileyebildiğini ifade eder. Rekabetçi bir oyunda ekran kartı yeterli kareyi üretebildiğinde yüksek yenileme hızı, hızlı kamera hareketlerinde ve hedef takibinde karşılık bulur. Grafik yükü yoğun bir hikâye oyununda aynı panelin öne çıkan yönü çoğu zaman çözünürlüğüdür.

Casper Excalibur G915’in 16 inç IPS ekranı, FHD ve QHD seçeneklerinde 165 Hz yenileme hızı sunar. Daha yüksek kare hızına öncelik veren bir kullanıcı, aynı oyun ve grafik ayarlarında FHD’nin daha düşük piksel yükünden yararlanabilir. QHD seçeneği ise ekranı oyun dışında da kullanan ve daha ince görüntü ayrıntısı isteyenler için anlamlıdır. İki panel seçeneğinin aynı kasa içinde bulunması, taşıma alışkanlığını değiştirmeden çözünürlük tercihi yapmayı sağlar. Özellikle kendi ekranıyla oynayanlar için bu karar her oyun oturumunda karşılarına çıkar.

İki modelin donanımı ve hitap ettiği oyuncular

Özellik Casper Excalibur G915 Casper Excalibur G920 Laptop GPU seçenekleri RTX 5060 / RTX 5070 RTX 5070 Ti / RTX 5080 / RTX 5090 Ekran 16 inç IPS, FHD veya QHD, 165 Hz 16 inç IPS, QHD, 300 Hz Ağırlık 2,3 kg 2,5 kg Bellek ve depolama teknolojisi DDR5 ve M.2 NVMe SSD DDR5 ve M.2 NVMe SSD Satış sonrası destek Casper yetkili servis ağı Casper yetkili servis ağı Kimin için Cihazını düzenli taşıyan, FHD veya QHD ekran seçmek isteyen oyuncular QHD’de grafik ayrıntısına ve yüksek yenileme hızına öncelik veren oyuncular

Her gün taşınan kasa ile büyüyen oyun arşivi

Casper Excalibur G915’in premium alüminyum gövdesi 20,5 mm kalınlığında. Cihaz hafta içi farklı masalar arasında dolaşıyor, hafta sonu da oyun için kullanılıyorsa 2,3 kg’lık ağırlık satın alma gününden sonra da hissedilir. Casper Excalibur G920 ise 2,5 kg ağırlığında. Çoğunlukla aynı masada açık kalan bir bilgisayarda, RTX 5080 veya RTX 5090 gibi grafik seçeneklerine verilen öncelik daha kolay karşılık bulur.

Her iki model de DDR5 bellek ve M.2 NVMe SSD desteği sunar. Bellek, oyun açıkken tarayıcı, sesli sohbet veya kayıt yazılımı gibi uygulamaların birlikte çalıştığı senaryolarda önem kazanır. SSD kapasitesi ise hangi oyunları aynı anda kurulu tutabileceğinizi belirler. Arşivin büyüyeceğini öngören bir kullanıcı, seçtiği konfigürasyondaki depolama kapasitesini bugünkü oyun listesiyle eşleştirebilir. İleride parça veya teknik destek gerektiğinde her iki model için de Casper yetkili servis ağına başvurulabilir.

Casper Excalibur G920’nin RTX 5080’li seçeneklerinde farklı SSD kapasitelerinin bulunması, ekran ve ekran kartı tercihiyle arşiv büyüklüğünü ayrı kararlar olarak ele almayı sağlar. Örneğin zaman zaman eski oyunlara dönen biri için daha geniş depolama, yeniden indirme ihtiyacını azaltabilir. Oyunları sırayla bitirip kaldıran biri aynı önceliği ekran kartına verebilir. Uzun kullanım için donanım payını belirlemenin en pratik yolu, her gün tekrar eden bir işi seçmektir. Büyük dosyalar indirmek ve oyun içi görüntü ayarlarını kısmak bambaşka ihtiyaçlara işaret eder.

Sık sorulan sorular

FHD ve QHD oyun testleri doğrudan karşılaştırılır mı?

Satın alma kararında, oynamayı planladığınız çözünürlükte alınmış test sonuçlarına öncelik verin. Casper Excalibur G915 ailesinde hem FHD hem QHD ekran seçeneği bulunur. Aynı ekran kartı QHD’de daha çok piksel işler. Farkın kendi oyununuza nasıl yansıdığını görmek için aynı sahne, grafik ön ayarı ve görüntü yükseltme ayarıyla alınan ölçümleri eşleştirin.

QHD ekran rekabetçi oyunlarda kimlere uygun?

Hem rekabetçi oyun oynayan hem de tek oyunculu yapımlarda daha ince görüntü ayrıntısı arayan kullanıcılar QHD’den yararlanabilir. Casper Excalibur G920’nin 300 Hz paneli, ekran kartının yüksek kare hızı üretebildiği oyunlara da alan açar. Tercihi somutlaştırmak için en çok oynadığınız oyunun QHD’de ve kendi grafik ayarlarınızda ölçülmüş performansına bakın.

Oyun arşivi büyüdükçe bellek mi, SSD mi önem kazanır?

Daha çok oyunu kurulu tutmak istiyorsanız SSD kapasitesi önceliklidir. Oyunla birlikte kayıt yazılımı ve tarayıcı gibi uygulamaları sık açık bırakıyorsanız sistem belleği de önem kazanır. Casper Excalibur G915 ve Casper Excalibur G920, DDR5 bellek ve M.2 NVMe SSD desteği sunar. Seçtiğiniz konfigürasyonun kapasitesini kendi oyun arşiviniz ve birlikte çalıştırdığınız uygulamalar üzerinden okuyun.

Sık taşınan oyun laptopunda gövde seçimi neden önemli?

Masadan masaya taşınan bir bilgisayarda kasa, her gün elinize aldığınız parçadır. Casper Excalibur G915’in premium alüminyum gövdesi, 2,3 kg ağırlığı ve ince profiliyle bu kullanım biçimine uygun. Özellikle oyunlarını çoğunlukla cihazın kendi ekranında oynayan biri, taşınabilir bir gövde içinde FHD veya QHD panel tercih edebilir.

RTX 5080 ve RTX 5090 arasında nasıl karar verilir?

Casper Excalibur G920’nin iki GPU seçeneğini kendi oyun listeniz üzerinden karşılaştırın. Aynı oyunda QHD çözünürlük, aynı grafik ayarları ve aynı görüntü yükseltme tercihiyle alınan ölçümler daha anlamlıdır. RTX 5080 seçeneği aradığınız akıcılığı sağlıyorsa bütçenin kalanını daha geniş bir SSD’ye ayırmak, büyüyen oyun arşivinde her gün hissedilen bir fayda sağlar.

Yıllar boyunca karşılığını veren seçim

Bir laptopu uzun süre kullanmanın ölçüsü, en sık yaptığınız işlerde verdiğiniz kararların hâlâ işinize yaramasıdır. Haftanın çoğunda bilgisayarı yanınızda taşıyorsanız Casper Excalibur G915’in gövdesi ve ekran seçenekleri günlük rutine uyum sağlar. Uzun oyun akşamlarının adresi belli ve grafik ayarları sizin için öncelikliyse Casper Excalibur G920’nin QHD ekranı ve üst seviye GPU seçenekleri daha güçlü bir gerekçe sunar. Satın alma kararını, yeni bir oyun çıktığında ilk hangi ayarı korumak isteyeceğinizi düşünerek verin.