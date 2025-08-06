Sanat ve doğa buluştu: Kanyonda klarnet resitali

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde dünyanın ikinci büyük kanyonu olan olan Karanlık Kanyonda, ses ve klarnet sanatçısı Cengiz Yurtseven, Fırat Nehri üzerinde teknede klarnet resitali verdi. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Karanlık Kanyon tekne turu misafirlerin vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Tekne turunda turistlere sürpriz yapan ses ve klarnet sanatçısı Cengiz Yurtseven klarnet resitalinde bulundu. Turistler klarnet resitali eşliğinde Karanlık Kanyonda gün batımını izledi.