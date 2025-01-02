Türkiye Ukrayna Kings World Cup maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

02 Ocak 2025 18:12 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 18:19

Türkiye ile Ukrayna, Kings World Cup'ta karşı karşıya gelecek. Maç, bu akşam oynanacak ve S Sport Plus ile S Sport kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye​, Kings World Cup'taki ilk maçında Ukrayna​ ile İtalya'nın Milano​ şehrindeki KL Arena'da mücadele edecek. Maçın detayları ve izleme seçenekleri belli oldu.

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Ukrayna arasındaki Kings World Cup mücadelesi, Türkiye'deki futbol severler için iki farklı kanaldan canlı olarak izlenebilecek: S Sport ve S Sport Plus.

Türkiye’nin kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oktay Kazan

Semih Çakmakçi

Memos Sözer

Ibrahim Kalemci

Onur Sağlam

Berk Kıratlı

Suad Ak

Furkan Ars

Hasan Dere

Abdullah Telli

Berkay Sezer

Aytürk Geçim

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye Ukrayna maçı, Türkiye saati ile bu akşam 19.00'da başlayacak.

Maçın bu saatte oynanacak olması, aynı zamanda, turnuvanın uluslararası yayın saatlerine de uygun olarak ayarlanmış; böylece global izleyici kitlesi için de erişilebilir bir zaman dilimine denk geliyor.

TÜRKİYE UKRAYNA KİNGS WORLD CUP MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye Ukrayna maçı, sadece televizyondan değil, online platformlardan da takip edilebilir. Kings World Cup'ın resmi YouTube kanalı, maçı canlı olarak yayınlayacak.

YouTube üzerinden izleme seçeneği, özellikle genç izleyici kitlesi için büyük bir kolaylık, çünkü bu platformda canlı yayın izlemek ve maç hakkında anında yorum yapabilmek mümkün.

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Maçın canlı yayınını izlemek isteyenler, S Sport veya S Sport Plus kanallarından maçı naklen izleyebilirler. Ayrıca, internet üzerinden izlemeyi tercih edenler için de seçenekler mevcut. Kings World Cup YouTube kanalı, maçın tamamını canlı olarak yayınlayacak.

Bu yayın, ücretsiz ve herkes için erişilebilir olacak. Ayrıca, maçın canlı yayın linklerini veya izleme alternatiflerini sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz.

Türkiye Ukrayna maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Maç, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Ukrayna maçı saat kaçta başlayacak?

Maç, Türkiye saati ile bu akşam 19.00'da başlayacak.

Kings World Cup formatı nasıl işliyor?

Turnuva, İsviçre sistemi benzeri bir formatta 40 maç ile başlar; kazananlar ve kaybedenler gruplarına ayrılır, ardından eleme aşaması gelir.

Türkiye Ukrayna maçını internetten canlı izlemek mümkün mü?

Maç Kings World Cup'ın YouTube kanalından canlı olarak izlenebilir.

Türkiye'nin Kings World Cup kadrosunda kimler var?

Türkiye'nin kadrosunda Oktay Kazan, Semih Çakmakçi, Memos Sözer, Ibrahim Kalemci, Onur Sağlam, Berk Kıratlı, Suad Ak, Furkan Ars, Hasan Dere, Abdullah Telli, Berkay Sezer ve Aytürk Geçim yer alıyor.