Kings World Cup Nations nedir? Türkiye ilk maçına çıkıyor

02 Ocak 2025 17:12 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:27

Kings World Cup Nations, 2025 yılında yedi kişilik futbol formatında düzenlenen uluslararası bir turnuva. Türkiye, 2 Ocak Perşembe günü Ukrayna'ya karşı ilk maçına çıkacak.

Kings World Cup Nations, Kings Ligi ve Américas Kings Ligi takımlarını bir araya getiren, yeni ve dinamik bir futbol turnuvası. Türkiye, bugün Ukrayna karşısında sahaya çıkacak.

KİNGS WORLD CUP NEDİR?

Kings World Cup, futbol dünyasında yeni bir soluk getiren, yedi kişilik futbol formatında oynanan uluslararası bir turnuvadır. 2025 yılında gerçekleşen bu turnuva, Kings Ligi ve Américas Kings Ligi gibi tanınmış liglerin yanı sıra, turnuvaya ilk kez katılan 'joker' takımları da içeriyor. Bu joker takımlar, Kings Ligi'nin gelecekteki uluslararası versiyonlarından seçilmiş ve toplamda on iki takımla turnuvaya renk katıyor.

Turnuva, futbolun daha hızlı ve taktiksel bir şekilde oynanmasını sağlayarak, futbol severlere farklı bir deneyim sunuyor. Bu turnuva, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda farklı kültürleri ve futbol stillerini bir araya getiren bir platform olarak öne çıkıyor.

KİNGS WORLD CUP NATİONS MAÇLARI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Kings World Cup Nations turnuvası, 2 Ocak 2025 Perşembe günü başlıyor. Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilk maçı, Türkiye saatiyle akşam 19:00'da canlı olarak S Sport ve S Sport Plus kanallarından izlenebilecek. Maçın heyecanı, futbol severler arasında büyük bir merak uyandırıyor. Sosyal medyada, maçın yayınlanacağı saat ve kanallar hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bu maç, Türkiye'nin turnuvadaki performansını belirleyecek ilk adım olacak ve yeni yılın ilk gününde futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatacak.

KİNGS WORLD CUP NATİONS FORMATI

Kings World Cup Nations, İsviçre sistemi benzeri bir formatla düzenleniyor. İlk aşamada, 32 takım rastgele eşleştirilerek toplam 40 maç oynanıyor. İlk turda her takım bir maç yapıyor ve eşleşmeler tamamen rastgele bir çekilişle belirleniyor. İlk maçlarını kazanan takımlar 'kazananlar grubu'na, kaybedenler ise 'kaybedenler grubu'na gidiyor.

İkinci turda, kazananlar grubu maçlarını kazanan takımlar doğrudan eleme aşamasına geçerken, kaybedenler ise kaybedenler grubundan gelen kazananlarla 'son şans turu'nda karşılaşıyor. Bu turun galibi de eleme aşamasına katılma hakkı kazanıyor. Eleme aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalden oluşuyor. Turnuvanın galibi, bir milyon dolarlık ödülü kazanacak.

Kings World Cup Nations nedir?

Kings World Cup Nations, yedi kişilik futbol formatında oynanan, Kings Ligi ve Américas Kings Ligi takımlarının yanı sıra 'joker' takımlarla genişletilmiş uluslararası bir turnuvadır.

Kings World Cup Nations maçları ne zaman başlıyor?

Turnuva 2 Ocak 2025 Perşembe günü başlıyor ve Türkiye'nin ilk maçı aynı gün Ukrayna'ya karşı.

Kings World Cup Nations formatı nasıl?

Turnuva, İsviçre sistemi benzeri bir yapıya sahip; ilk turda rastgele eşleşmelerle başlar, kazananlar ve kaybedenler grupları oluşturulur, ardından eleme aşamasına geçilir.

Kings World Cup Nations maçları nerede izlenebilir?

Maçlar, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilir.

Kings World Cup Nations'ın galibi ne kazanır?

Turnuvanın galibi bir milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.