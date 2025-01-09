1 dersten kalınca belge alınır mı? Takdir ve teşekkür için kaç ortalama gerektiği gündem oldu

09 Ocak 2025 16:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:52

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin son günlerine girilmesiyle birlikte öğrenciler not ortalamalarını hesaplamaya başladı. Teşekkür belgesi almak için tüm derslerin ortalamasının 70.00-84.99 arasında olması gerekiyor. 1 dersten kalındığı durumlarda ise belge verilmiyor.

Okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 17 Ocak 2025 tarihinde karnelerini alacak.

Birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kala milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı.

Milyonlarca öğrenci tarafından taktir ve teşekkür belgelerinin almanın şartı araştırılmaya başlandı.

TAKDİR ALMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan bilgilere göre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflarda taktir belgesi almak için öğrencilerin dönem sonu not ortalamalarının 85,00 ve daha üstü olması gerekiyor.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre öğrencilerin özürsüz devamsızlıklarının da 5 günü geçmemesi gerekiyor.

TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR 2025?

Teşekkür belgesi almak için ise öğrencilerin dönem sonu not ortalamalarının 70,00-84,99 arasında olması gerekiyor.

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

MEB tarafından yayınlanan Ödül ve Disiplin Yönetmenliğine göre herhangi bir dersten zayıf alan öğrencilere takdir ve teşekkür belgesi verilmiyor.

Not ortalamaları 70 ve üzeri olsa bile bir dersten zayıf alan öğrenciler belge alamıyor.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR 2025?

Taktir ve teşekkür belgesi için öğrencilerin dönem sonu not ortalamalarını bilmeleri gerekiyor.

Bütün derslerin not ortalamalarının toplanması ve daha sonra ders sayısına bölünmesiyle birlikte dönem sonu ortalaması bulunuyor.