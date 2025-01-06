Lise Türk Dili ve Edebiyatı geçme notu 70 mi? Bakan Tekin geçtiğimiz aylarda açıklama yapmıştı

06 Ocak 2025 17:25 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:37

Liselerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin bitmesine sayılı günler kaldı. Öğrencilerin sınavlardan aldığı notların belli olmaya başladı. Notlarını öğrenen lise öğrencilerin gündeminde Türk Dili ve Edebiyatı geçme notunun kaç olduğu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 19 Aralık 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türk Dili Edebiyatı ve bir dersin daha geçme notu 70'e çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre liselerde birinci dönem 17 Oca 2025 Cuma günü sona erecek.

15 tatilin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte öğrencilerin sınav notları da belli olmaya başladı.

Lise öğrencileri tarafından Türk Dili ve Edebiyatı geçme notunun kaç olduğu merak ediliyor.

LİSE EDEBİYAT GEÇME NOTU 70 Mİ, KAÇ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Aralık 2024 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından düzenlenen "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 7. Büyük Buluşması" programında konuşma yapmıştı.

Konuşmasında gençlerde kelime dağarcığı ve iletişim becerilerini artırabilmek amacıyla Türk Dili ve Edebiyatı derslerinin geçme notunu yükselttiklerini açıklamıştı.

Bakan Tekin'in açıklamalarına göre Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde geçme notu 70'e çıkarıldı.

LİSE TÜRKÇE GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Türk Dili ve Edebiyatı dersinin haricinde liselerde Türkçe dersinin geçme notu da 70'e çıkarıldı.

Konuyla ilgili Bakan Tekin tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Dil becerilerinin klasik ya da test sınavları ölçülme ilkesinden vazgeçip dört temel beceri üzerinden hem Türkçe hem Türk Dili Edebiyatı derslerinin değerlendirilmesi sürecini başlattık. Biraz tartışmalı oldu ama her iki derste de geçme notunu 70’e çıkardık diğer derslerden farklı olarak. Bu projeksiyonu besleyecek ’dilimizin zenginlikleri’, ’söz darlığımız’, ’sözlük okumak özgürlüktür’ gibi çok farklı projeler geliştirdik. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. Bu yıl da aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Biz bu ve benzeri projelerle aslında burada genel anlamda UNESCO’nun, özelde de komisyonun çalışmalarına destek olabilecek birlikte yakın çalışabilecek iş birliği alanlarımız olduğunu, ben en azından başlıklar halinde gündeme getirilmesi, çalışma daha işlevsel hale getireceğini ifade etmek için buraya geldim."