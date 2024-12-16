Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Matematik ve Fen Bilimlerinde 4 ülkeden biri olduk!

16 Aralık 2024 00:29 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 00:39

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, eğitimin temel bir insan hakkı olmanın ötesinde, demokrasinin, adaletin ve kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​, “Türkiye, 8. sınıf fen bilimleri alanında Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada yer alarak, bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koymuştur. Dahası fen bilimleri alanında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla artıran birinci ülke, matematik​ alanında ise puanını en fazla artıran ikinci ülke olmayı başarmıştır” dedi.

Bakan Tekin, eğitimin bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine, toplumsal gelişmeye ve milli kimliğin güçlenmesine katkı sağlayan çok yönlü bir süreç olduğunu belirtti. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm bireylerin eğitim hakkına erişimini sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ VURGUSU

Tekin, PISA raporruna değinerek, “Aralık 2023’te yayımlanan PISA 2022 raporuna göre, Türkiye​ son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanlarında performansını istikrarlı bir şekilde artıran yalnızca dört ülkeden biri olmuştur. Ayrıca fiziksel ve sosyal öğrenme ortamları açısından Türkiye’nin OECD ülkelerinden daha iyi bir seviyede olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde 4 Aralık 2024’te yayımlanan TIMSS 2023 sonuçları da bu başarıyı pekiştiren diğer önemli bir kaynaktır. TIMSS 2023 raporuna göre, Türkiye hem kısa hem de uzun vadede performansını istikrarlı bir şekilde artıran ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle 4. sınıf düzeyindeki sonuçlar, Avrupa ve OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin elde ettiği başarıların kanıtıdır. Türkiye, 4. sınıf fen bilimleri alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada, matematik alanında ise 2. sırada yer almıştır. Bu başarının daha çarpıcı bir boyutu ise, Türkiye’nin uygulamaya katılan tüm ülkeler ve OECD ülkeleri arasında her iki alanda da puanını en fazla artıran ülke olmasıdır. Örneğin 4. sınıf matematik alanında Türkiye, ilk defa uygulamaya dâhil olduğu 2011 yılında 50 ülke arasında 469 puanla 35. sırada iken, TIMSS 2023 uygulamasında puanını 553’e yükseltmiştir. Bu puanla Türkiye araştırmaya katılan ülkeler arasında 8. sırada, OECD üyesi ülkeler arasında ise 4. sırada yer almıştır. Matematik alanındaki bu dikkat çekici yükseliş, fen bilimleri alanındaki başarılarımızla da taçlanmıştır. Türkiye 4. sınıf fen bilimleri alanında uygulamaya ilk kez dâhil olduğu 2011 yılında 463 puanla 36. sırada iken, TIMSS 2023 uygulamasında 570 puanla araştırmaya katılan ülkeler arasında 4. sıraya, OECD üyesi ülkeler arasında ise 2. sıraya yükselmiştir. Uygulamaya katılan ülkelerin ortalamasından tam 76 puan daha yüksek bir performans sergilediğimizin altını özellikle çizmek isterim. Bu sonuçlar, Türkiye’nin eğitimdeki ilerlemesini uzun vadeli bir süreçte nasıl istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü de ortaya koymaktadır. 8. sınıf düzeyindeki sonuçlar da Türkiye’nin eğitimde kat ettiği mesafeyi güçlü bir şekilde teyit etmektedir. Bildiğiniz üzere 8. sınıf düzeyinde uygulamaya ilk defa 1999 yılında dâhil olduk. Katıldığımız bu ilk uygulamada 38 ülke arasında matematikte 429 puanla 31, fen bilimlerinde ise 433 puanla 33. sıradaydık. 2023 uygulamasında ise 44 ülke arasında matematik alanında 509 puanla 13, fen bilimlerinde ise 530 puanla 7. sırada yer aldık. Türkiye, 8. sınıf fen bilimleri alanında Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada yer alarak, bu alandaki başarısını bir kez daha ortaya koymuştur. Dahası fen bilimleri alanında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla artıran birinci ülke, matematik alanında ise puanını en fazla artıran 2. ülke olmayı başarmıştır” dedi.