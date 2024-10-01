1 Ekim Dünya Kahve Günü: Kahve tutkunlarının büyük günü geldi çattı! Kahveyi bu saatte içenlerin vay haline!

01 Ekim 2024 17:37 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:41

Bugün 1 Ekim Dünya Kahve Günü. Son yıllarda özellikle gençlerin kahve tüketiminde hızlı bir artış yaşanıyor. Ancak günümüzün vazgeçilmezleri arasında yer alan kahveyle ilgili herkesin çok dikkat etmesi gereken bir nokta var. Doktor Emrah Kaya “Belki de kansere yakalanmamıza bir etken olabilir.” diyerek uyardı. Haydi gelin detayları birlikte inceleyelim…

Kahve​, dünya genelinde milyonlarca insanın günlük rutininde yer alıyor. İçerdiği kafein​ sayesinde uyanıklığı artırarak zihinsel performansı güçlendirebilen kahve, özellikle gençlerin vazgeçilmezi haline geldi. Kahvenin sağlık​ üzerindeki olumlu etkileri de son günlerde doktorlar tarafından sıklıkla paylaşılıyor. tgrthaber.com, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde kahve severlerin bilmesi gereken kritik bir noktaya dikkat çekti. Peki, aç karnına kahve içmek zararlı mı?, Kahve sabah mı, yoksa akşam mı içilmeli? İşte merak edilen detaylar…

Her geçen gün kahveye olan bağımlılığımız artıyor. Doktor​ Emrah Kaya sosyal medya hesabından, gözünü kahveyle açanları yakından ilgilendiren bir video paylaştı.

“KANSERE YAKALANMAMIZ İÇİN BİR ETKEN OLABİLİR”

Kaya, paylaştığı videoda, “Sabahları kahve içmek kortizol düzeyimizi bozarak yüksek tansiyon, yüksek şeker, ishal, kabızlık gibi hastalıklara yol açabilir. Ayrıca geceleri kahve içmek ise melatonin seviyesini bozarak uyku düzensizliğine sebep olur. Belki de kansere yakalanmamıza bir etken olabilir.” sözlerine yer verdi.



Kahve içmek için en ideal saati takipçileri paylaşan Kaya, “En iyisi biz kahveyi öğle vakitlerinde içelim. Böylece kalp damar sistemimiz düzenlensin. Sindirim sistemimize fayda sağlasın ayrıca daha zinde bir gün geçirelim.” dedi.

1 EKİM DÜNYA KAHVE GÜNÜ

1 Ekim Dünya Kahve Günü, kahvenin dünya genelinde ne kadar sevildiğini ve kültürel bir içecek olarak ne kadar önemli olduğunu kutlamak için düzenlenir. Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) tarafından 2015 yılında Milano’da düzenlenen Expo’da ilan edilen Dünya Kahve Günü, kahve üreticileri, tüketiciler ve kahve severler arasında kahvenin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine dikkat çekmeyi amaçlar.