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30 Nisan 2024 17:50 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:44

1 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler ücretsiz olacak

1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler ücretsiz olacak. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
1 Mayıs&#039;ta Ankara, İzmir ve İstanbul&#039;da raylı sistemler ücretsiz olacak

Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağı Resmi Gazete'de yayınlandı. Detaylar haberimizde!

1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde;

Ankara'da Başkentray,

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı,

İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

1 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler ücretsiz olacak - 1. Resim

Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemlerin 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı duyurusu Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kaynak: TGRT Haber
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