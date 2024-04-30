30 Nisan 2024 17:50 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:44
1 Mayıs'ta Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler ücretsiz olacak
1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemler ücretsiz olacak. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağı Resmi Gazete'de yayınlandı. Detaylar haberimizde!
1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde;
Ankara'da Başkentray,
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi,
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı,
İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.
Ankara, İzmir ve İstanbul'da raylı sistemlerin 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağı duyurusu Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kaynak: TGRT Haber