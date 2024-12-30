1 Ocak ek ders ödenir mi? Milyonlarca öğretmenin gündeminde ödemeler yer aldı

30 Aralık 2024 14:01 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:14

Yeni yıla kısa bir süre kala öğretmenlerin gündeminde 1 Ocak'ta ek ders ödenip ödenmeyeceği yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenlerin aldığı ek ders ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor.

Binlerce öğretmen, 1 Ocak'ta ek ders ödemesi hakkında araştırma yapıyor. MEB bünyesinde yer alan öğretmenler ek ders ödemelerinin 1 Ocak'ta hesaplara geçip geçmeyeceğini merak ediyor.

1 OCAK EK DERS ÖDENİR Mİ 2024?

1 Ocak Çarşamba günü resmi tatildir fakat milli ve mahali bayram olmamasından dolayı derse girmeyen öğretmenler ek ders ve ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış olarak sayılmaz. Bu nedenle 1 Ocak'ta ek ders ödemesi yapılmayacağı biliniyor. 2018 senesinde yayımlanan yazıda yer alan ifadeler şöyle:

“Madde 24- (1) 1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”

Toplu sözleşme görüşmelerinde yalnızca kar tatili gibi idari izinli olduğu günlerde öğretmen ve yöneticilere ek ders ücreti ödeneceği kazanımı elde edilmiştir. Milli ve Mahalli Bayramlarda ek ders ücretleri ile ilgili yönetmelik maddesi; b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”