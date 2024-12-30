31 Aralık'ta metroların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu! İBB 1 Ocak sefer saatlerini açıkladı

30 Aralık 2024 13:19 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 13:47

Yeni yıla sayılı günler kala İBB tarafından alınacak tedbirler ve toplu taşıma araçlarının sefer bilgileri açıklandı. 31 Aralık Salı gününü 1 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece metroların saat kaça kadar açık olacağı gündem oldu. İBB tarafından açıklanan bilgilere göre metrolar 31 Aralık'ta 24 saat çalışacak. Tramvayların çalışma saatleri de açıklandı.

1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı

1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? Yeni yıla kısa süre kaldı

2024 yılının bitmesine sayılı günler kala 31 Aralık Salı günü gece İstanbul​'da metroların saat kaça kadar çalışacağı gündem oldu.

31 Aralık​ günü toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.

31 ARALIK SALI METROLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre 31 Aralık 2024 tarihinde metro seferleri 24 saat devam edecek. Ayrıca yoğunluğa göre ek seferler ve personeller görevlendirilecek.

31 Aralık'ta 24 saat süreyle çalışacak olan metro hatları şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Bakırköy-Kayaşehir

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Samandıra

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Parseller

M9 Bahriye-Olimpiyat

31 ARALIK TRAMVAYLAR SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Metro hatlarında olduğu gibi 31 Aralık gecesinde de ekstra tramvay seferleri düzenlenecek.

İBB'nin açıkladığı bilgilere göre seferler yılbaşı gecesi tramvay seferleri 1 Ocak 2025 gece saat 02.00'a kadar devam edecek.