31 Aralık'ta metroların saat kaça kadar açık olacağı belli oldu! İBB 1 Ocak sefer saatlerini açıkladı
Yeni yıla sayılı günler kala İBB tarafından alınacak tedbirler ve toplu taşıma araçlarının sefer bilgileri açıklandı. 31 Aralık Salı gününü 1 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece metroların saat kaça kadar açık olacağı gündem oldu. İBB tarafından açıklanan bilgilere göre metrolar 31 Aralık'ta 24 saat çalışacak. Tramvayların çalışma saatleri de açıklandı.
2024 yılının bitmesine sayılı günler kala 31 Aralık Salı günü gece İstanbul'da metroların saat kaça kadar çalışacağı gündem oldu.
31 Aralık günü toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yaptı.
31 ARALIK SALI METROLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
İBB tarafından açıklanan bilgilere göre 31 Aralık 2024 tarihinde metro seferleri 24 saat devam edecek. Ayrıca yoğunluğa göre ek seferler ve personeller görevlendirilecek.
31 Aralık'ta 24 saat süreyle çalışacak olan metro hatları şöyle:
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M3 Bakırköy-Kayaşehir
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
- M5 Üsküdar-Samandıra
- M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
- M7 Yıldız-Mahmutbey
- M8 Bostancı-Parseller
- M9 Bahriye-Olimpiyat
31 ARALIK TRAMVAYLAR SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Metro hatlarında olduğu gibi 31 Aralık gecesinde de ekstra tramvay seferleri düzenlenecek.
İBB'nin açıkladığı bilgilere göre seferler yılbaşı gecesi tramvay seferleri 1 Ocak 2025 gece saat 02.00'a kadar devam edecek.
- T1 Kabataş-Bağcılar
- T3 Kadıköy-Moda
- T4 Topkapı-Mescidi Selam
- T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay
- F1 Taksim-Kabataş
- F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler