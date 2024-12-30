31 Aralık yarın okullar ne zaman bitiyor, saat kaçta? Valilikten açıklama geldi

30 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:09

31 Aralık günü okullar erken kapanacak. Trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İstanbul Valiliği, yarın okulların saat kaçta kapanacağını duyurdu.

Yeni yıla girmemize kısa süre kala İstanbul​ Valiliği'nden açıklama geldi. Trafik yoğunluğunun önlenmesi sebebiyle okullarda dersler erken bitecek. Öğrenciler ise yarın okulların saat kaçta biteceğini araştırmaya başladı.

31 ARALIK​ OKULLAR​ ERKEN Mİ KAPANACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre trafik yoğunluğunu önlemek için yarın okullarda eğitim 16.00'da sona erecek.

Buna göre yarın okullarda dersler 16.00 itibarıyla sonlanacak. Valilikten gelen açıklama şöyle oldu:

"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu​ ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir"

YARIN OKULLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Valilik tarafından gelen açıklama şöyle oldu:

31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu​ ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.