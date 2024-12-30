İstanbul Valiliği'nden okul saatleriyle ilgili flaş karar!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 11:59 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 13:02
Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapatılacağını duyurdu.
İstanbul'da yarın oluşabilecek trafik yoğunluğu ve güvenlik riski nedeniyle öğrencileri ve velileri ilgilendiren kritik bir karar alındı. İstanbul Valiliği, okulların yarın saat 16.00'da kapanacağını duyurdu. Açıklama, İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinden yapıldı.
OKULLAR YARIN 16.00'DA KAPANACAK
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir"
Kaynak: tgrthaber.com