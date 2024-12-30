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İstanbul Valiliği'nden okul saatleriyle ilgili flaş karar!

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
30 Aralık 2024 11:59 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 13:02

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okulların yarın saat 16.00'da kapatılacağını duyurdu.

İstanbul'da yarın oluşabilecek trafik yoğunluğu​ ve güvenlik riski nedeniyle öğrencileri ve velileri ilgilendiren kritik bir karar alındı. İstanbul​ Valiliği, okulların yarın saat 16.00'da kapanacağını duyurdu. Açıklama, İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinden yapıldı.

OKULLAR YARIN 16.00'DA KAPANACAK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir"

İstanbul Valiliği'nden okul saatleriyle ilgili flaş karar! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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