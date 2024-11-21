İstanbul Valiliği resmen uyardı: Lodostan sonra İstanbul'a kar geliyor! Günü belli oldu

21 Kasım 2024 21:40 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 21:42

İstanbul Valiliğinden gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'a kar geliyor. Lodos ve sağanak etkisi altındaki megakent için alarm verildi. Hava sıcaklıkları sonbahar etkisiyle ılık hissettirirken birden sıcaklıklar düşmeye başladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre hava durumu uyarıları...

İstanbul​'un beklediği senenin ilk karı bu ay görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen verilere göre İstanbul Valiliği megakentlileri uyardı. Fırtına​ ve sağanak yağış​ etkisiyle kış havasını hisseden İstanbul, 2025 öncesi mevsimin ilk karını da görecek. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valiliği verileri açıkladı ve kar​ yağışı için gün uyarısında bulundu.

15 DERECE KADAR DÜŞECEK

Ülke genelinde büyük kısmında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü batıdan başlayarak 10-15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde ise yer yer 18 derece düşerek mevsim normallerinin altına inecek.

Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç bölgelerin yükseklerinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, iç kesimlerde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI; CUMARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

İstanbul Valiliğinden de meteorolojik uyarıda bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: