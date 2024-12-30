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Yarın okul yarım gün mü? Valilik açıklamasına göre derslerin saat kaçta biteceği belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Aralık 2024 12:09 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:13
Yarın okul yarım gün mü? Valilik açıklamasına göre derslerin saat kaçta biteceği belli oldu

İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile öğrencileri sevindiren haberi verdi. 2025 yılına gireceğimiz yarın okullarda dersler erken bitecek. Trafikte oluşacak olan yoğunluk ve güvenlik sebepleriyle yarın okullar erken kapanacak.

31 Aralık Salı günü okulların yarım gün olup olmadığı öğrencilerin gündemindeydi. Bugün gelen duyuruya göre 31 Aralık Salı günü yarın okullarda dersler erken bitecek. Öğrenciler ve veliler ise yarın okullar saat kaçta bitecek merak ediyor.

YARIN OKUL ERKEN Mİ BİTECEK, NE ZAMAN?

İstanbul​ Valiliği'nin açıklaması şöyle oldu:

"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi - özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir"

Yarın okul yarım gün mü? Valilik açıklamasına göre derslerin saat kaçta biteceği belli oldu - 1. Resim

YARIN OKUL YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık günü resmi tatil değildir. Bu sebeple okullarda eğitim devam edecek. Bugün İstanbul Valiliği yarın okullarda derslerin erken biteceğine dair duyuru paylaştı.

Yarın okullar tam gün olurken trafik yoğunluğu sebebiyle 16.00'da dersler sona erecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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