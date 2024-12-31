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1 Ocak'ta hastaneler açık mı? Yarın yeni yılın ilk günü yaşanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Aralık 2024 14:38 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:46
1 Ocak&#039;ta hastaneler açık mı? Yarın yeni yılın ilk günü yaşanacak

2025 yılına girmemize saatler kaldı. 2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil sayılıyor. 1 Ocak'ta bankalar, devlet daireleri, kamu kurumları ve sağlık ocakları kapalı oluyor. Hastanelerde hizmet almak isteyenler ise yarın açık olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Her gün milyonlarca kişinin tedavi olmak için başvurduğu hastanelerin 1 Ocak​ günü açık olup olmayacağı gündemde yer aldı. 31 Aralık​ günü resmi tatil​ olmamasından dolayı hastanelerde hizmet alınırken yarının durumu vatandaşın dikkatini çekti.

31 ARALIK HASTANELER​ AÇIK MI?

Hastanelerde her gün binlerce kişi hizmet alırken bugün açık olup olmayacağı da gündeme gelmişti. 31 Aralık Salı günü resmi tatil olmadığından dolayı hastaneler açık olacak.

Açık olan hastanelerde tedavi olmak isteyenler olabilirken 1 Ocak Çarşamba günü hastaneler hizmet vermeyecek.

1 Ocak'ta hastaneler açık mı? Yarın yeni yılın ilk günü yaşanacak - 1. Resim

1 OCAK HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Yarın, resmi tatil olmasından dolayı hastanelerde hizmet verilmeyecek. Hastanelerin sadece acil bölümleri açık olurken 1 Ocak tarihinde diğer kısımlar kapalı olacak.

Sağlık ocakları da bugün açık olurken yarın kapalı olacak. Hastanelerde hizmet almak isteyenler 2 Ocak Perşembe günü itibarıyla tedavi olabilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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