İstanbullular dikkat! 1 Ocak'ta bu yollar trafiğe kapatılacak

31 Aralık 2024 11:32 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:33

İstanbul'da yılbaşı öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında birçok yol trafiğe kapatılırken, yeni yılın ilk gününde de bazı yollar kapatılacak. Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan Gazze yürüyüşü nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da düzenlenecek bir etkinlik nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi. Galata Köprüsü'nde düzenlenecek "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü sebebiyle alınan önlemler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. 1 Ocak Çarşamba günü Türkiye Gençlik Vakfı İstanbul​ İl Temsilciliği tarafından yapılacak yürüyüş​ nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapanacağı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

"Fatih'te 31 Aralık Salı günü saat 23.00’dan itibaren 01 Ocak Çarşamba gününe program bitimine kadar Galata Köprüsü ve buraya çıkan tüm katılımlar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır. Beyoğlu'nda 31 Aralık Salı günü saat 23.00 itibariyle Kemeraltı Caddesi Karaköy Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü trafiğe kapatılacaktır. 1 Ocak Çarşamba saat 05.00 itibariyle Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Meydanı’ndan itibaren Galata Köprüsü istikametine ve Meclisi Mebusan Caddesi’nin Galata Köprüsü istikametine çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Kemeraltı Caddesi Tophane ışıkları ile Karaköy Meydanı arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Bankalar Caddesi, Tersane Caddesi çift yönlü trafiğe kapatılacaktır."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Unkapanı Köprüsü

Refik Saydam Caddesi

Meclis-i Mebusan Caddesi - Dolmabahçe istikameti

1 Ocak Çarşamba saat 04.00’ten itibaren program bitimine kadar kapatılacak yollar ise şöyle:

Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Ankara Caddesi - Ebu Suud Caddesi ve bu caddelere çıkan tüm yollar

Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci ile Vefa Karakurdu Üst Geçidi arası) ve bu bölgeye çıkan tüm yollar

Küçük Ayasofya Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

TRAMVAY SEFERLERİNE DÜZENLEME

31 Aralık Salı günü saat 20.00’den itibaren kapanacak yollar üzerinde park edilen araçların kaldırılacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ocak Çarşamba günü saat 04.00’ten tedbir saati bitimine kadar Eyüpsultan-Eminönü tramvay hattında Küçükpazar-Eminönü tramvay durakları arası sefer yapılmayacaktır. 1 Ocak Çarşamba saat 04.00’dan itibaren tedbir bitimine kadar Kabataş tramvay hattında Kabataş-Beyazıt arası sefer yapılmayacaktır. 31 Aralık Salı günü saat 22.00'dan itibaren 1 Ocak Çarşamba 04.00'a kadar Kabataş tramvay hattında Kabataş Sultanahmet arası sefer yapılmayacaktır. Alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü."

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE FİLİSTİN EYLEMİ

Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri, Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Platformu üyeleri, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım için ortak çağrıda bulundu.

Platform adına açıklama yapan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazze şeridindeki katliamın 15 aydır devam ettiğini ve dünyanın gözü önünde bir halkın yok edildiğini söyledi.