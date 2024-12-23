1 Ocak'tan itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar açıklandı! Samsung'un efsane telefonu da listede yer aldı

23 Aralık 2024 14:08 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:32

Meta tarafından 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren WhatsApp desteği kesilecek telefonların listesi açıklandı. Açıklanan bilgilere göre Samsung'un S3 ve S4 Mini modelleri dahil olmak üzere toplam 19 telefonda artık WhatsApp çalışmayacak.

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp​, zaman içerisinde bazı telefonlara olan desteğini sonlandırıyor.

Desteğin sonlanmasının ardından artık bu cihazlarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor.

Genel olarak platformlar yeni teknolojileri getiremeyecekleri ve uyumluluk sorunu oluşturacak olan cihazlarda eski cihazlarda bunu uyguluyor.

Milyonlarca kullanıcı tarafından ise WhatsApp'ın artık çalışmayacağı telefonların listesi merak ediliyor.

WHATSAPP'IN DESTEĞİ KESİLECEK TELEFONLARIN LİSTESİ

WhatsApp'ın sahibi Meta tarafından açıklanan bilgilere göre artık WhatsApp Android KitKat veya daha eski sürümlerde olan Android işletim sistemine sahip olan cihazlarda çalışmayacak.

Apple tarafında ise iOS 15.1 veya daha eski sürümü çalıştıran iPhone modelleri için WhatsApp desteği sona erecek.

WhatsApp desteği kesilecek olan Android telefonların listesi ise şöyle:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Motorola Moto G (1. nesil)

Motorola Razr HD

Motorola Moto E 2014

HTC One X

HTC One X+

HTC Desire 500

HTC Desire 601

LG Optimus G

LG Nexus 4

LG G2 Mini

LG L90

Sony Xperia Z

Sony Xperia SP

Sony Xperia T

Sony Xperia V

WHATSAPP DESTEĞİ NE ZAMAN KESİLECEK?

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre WhatsApp desteği 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sonlandırılacak ve belirtilen cihazlarda artık WhatsApp çalışmayacak.

Ayrıca bu cihazlarda bulunan tüm medya ve sohbet geçmişi de bu tarihten itibaren silinecek.

Meta, WhatsApp kullanıcılarına sohbet geçmişlerini ve medyalarını daha üst versiyona sahip bir cihazda yedeklemelerini tavsiye etti.