10 Ağustos günü Olimpiyatlarda Taha Akgül, Serbest stil 125 kiloda bronz madalya için yarışacak
Paris Olimpiyatları'nda heyecan devam ederken Taha Akgül bu akşam bronz madalya için mücadele edecek. 10 Ağustos'ta hangi Türk sporcular yarışacak merak edilirken Taha Akgül'ün maçı ne zaman, saat kaçta araştırıldı.
11 Ağustos'ta sona erecek olan Yaz Olipiyatları'nda müsabakalar devam ediyorken bugün Taha Akgül maça çıkacak.
Heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala bronz madalya maçı nereden izlenir gündeme gelmişti.
OLİMPİYATLARDA TAHA AKGÜL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Serbest stil 125 kilogram güreş müsabakasında Taha Akgül bugün 21.05'te yarışacak.
Yarı finalde rakibine mağlup olarak final şansını kaçıran milli sporcu üçüncülük maçına çıkacakken karşılaşma TRT Spor'dan izlenebilecek.
BUGÜN OLİMPİYATLARDA HANGİ TÜRK SPORCULAR YARIŞACAK?
Günün takvimi şöyle:
09:00 Atletizm / Kaan Kigen Özbilen (Erkekler maraton)
10:46'dan itibaren Tekvando / Emre Kutalmış Ateşli
11:22'den itibaren Tekvando / Nafia Kuş Aydın
12:30'dan itibaren Güreş / Yasemin Adar Yiğit (Kadınlar 76 kg)
İbrahim Çiftçi (Serbest stil 97 kg)
14:30 Modern Pentatlon / İlke Özyüksel Mihrioğlu (Yarı final)
18:15 Voleybol / Türkiye - Brezilya (Bronz madalya)
21:05 Güreş / Taha Akgül (Serbest stil 125 kg Bronz madalya)