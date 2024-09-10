10 Eylül İzmir Konak’ta elektrik kesintisi 15.00’e kadar sürecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 11:32

Bugün İzmir'in birkaç ilçesinde meydana gelen elektrik arıza sonucu çalışmalar devam ediyor. Kesinti sonrasında vatandaşlar Menemen, Konak, Buca'da elektrikler ne zaman gelecek bekliyor.

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında İzmir'de kesinti yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan elektrik kesintisinin biteceği saat duyuruldu. İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? Konak'ta kesinti Emrah Ortakaya Parkı 2816. Sk. 2814. Sk. 2813. Sk. 2812. Sk. 2811. Sk. 2817 1578. Sk. 2810. Sk. 2809. Sk. 2808. Sk. 2807. Sk. 2806. Sk. 2805. Sk. 2804. Sk. 2803. Sk. 2802. Sk. 2801. Sk. 1592. Sk. 1580/1. sokaklarını kapsarken 15.00'te sonlanacak. İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Aliağa ilçesinde 851 864 858 850 Nene Hatun Cd. Kıbrıs Cd. GÜZELHİSAR 856. Sk. 852. Sk. 841 849. Sk. 844. Sk. 841. Sk. 797. Sk. 805 842 804 975 sokaklarda meydana gelen arıza çalışmaları 13.00'te bitecek. Bayraklı İBRAHİM RACİ Dumlupınar Cd. 578/2. Sk. 578. sokaklardaki arıza çalışmaları 14.00'te sonlanacak. BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ İlçede meydana gelen kesinti 390. Sk. Adnan Kahveci Cd. Onat Onat Cd. 341. Sk. 381. Sk. 384. Sk. 385. Sk. 387. Sk. 389. Sk. 388. sokaklarda olurken 15.00'te bitecek. Ilıca'da 5092 Marina 5253. Sk. 5151. Sk. 5143. Sk. 5139. Sk. 5137. Sk. 5136. Sk. 5135 5133. Sk. 5131. Sk. 5129/1. Sk. 5129. Sk. 5123. Sk. 5122. Sk. 5103. Sk. 5102. Sk. 5101/2. Sk. 5101. Sk. 5100. Sk. 5099. Sk. 5098. Sk. 5097. Sk. 5096. Sk. 5094. Sk. 5093. Sk. 5091. Sk. 5090. Sk. 5089. Sk. 5087. Sk. 5086 5085 5083. Sk. 5082. Sk. 5081. Sk. 5078. Sk. 5077. Sk. 5076/1. Sk. 5076. Sk. 5075. Sk. 5074. Sk. 5073. Sk. 5072. Sk. 5071. Sk. 5070. Sk. 5069. Sk. 5068. Sk. 5067. Sk. 5066. Sk. 5064. Sk. 5063. Sk. 5062. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5058. Sk. 5057. sokaklarda olan arıza 13.30'da sona erecek. Karşıyaka'da 6055. Sk. 6054/1. Sk. 6051/2. Sk. 6051/1. Sk. 6054. Sk. 6051. Sk. Ordu Blv. Girne Blv. Ali Alp Böke caddesindeki arıza 15.00 civarında sonlanacak. İlgili Haberler Kocaeli Kartepe, Karamürsel ilçelerinde yaşanan elektrik kesintisi saat 17.00'de bitecek Bakırköy'de facia: Elektrikli bisikletle beton mikserinin altında kaldı