10 Kasım Ankara’da kapalı olacak olan yollar belirlendi

09 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 16:20

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle gerçekleşecek olan etkinlikler sebebiyle Ankara'da bazı yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. Araç sahipleri ise kapalı olan yolları ve alternatif güzergahları araştırıyor.

Yarın Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Araç sahipleri ise alternatif yollar ile gideceği yerlere ulaşabilecek.

10 Kasım günü Anıtkabir'de düzenlenecek olan etkinlikler sebebiyle yollar trafiğe kapatılacak.

10 KASIM ANKARA'DA YARIN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI, SAAT KAÇA KADAR?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anıtkabir'de gerçekleşecek olan etkinlikler sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılabileceğini duyurdu. Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre belirli yollar trafiğe kapalı olurken araç sahipleri alternatif güzergahları araştırmaya başladı.

Yapılan açıklama şöyle oldu:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle 10 Kasım 2024 tarihinde Anıtkabir'de düzenlenecek programla ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 09.11.2024 günü saat 21.00'den itibaren; GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü; ayrıca 10.11.2024 tarihinde, ilimiz Etimesgut ilçesi Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi çevresinde düzenlenecek olan ‘10 Kasım Ata'yı Anma Koşusu' etkinliği ile ilgili olarak saat 06.00'dan etkinlik sona erene kadar; Selçuklular Caddesi, 1419. Cadde, Osmanbey Caddesi, 2663. Sokak, 1408. Sokak ve Şehit Mehmet Çavuş Caddesi ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır.”

ANKARA'DA YOLLAR NEDEN KAPALI 10 KASIM 2024?

10 Kasım günü Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlenecek. Ankara'da bulunan Anıtkabir'de düzenlenecek olan törenler sebebiyle bazı yollar belirli sürelerde trafiğe kapalı olacak.