10 Kasım İzmir tören programı duyuruldu! Cumhuriyet Meydanı'nda olacak

09 Kasım 2024 12:15 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 12:46

10 Kasım Atatürk'ü anma töreni kapsamında İzmir'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşların yoğun katılım sağlayacağı 10 Kasım İzmir programının yeri ve saati de belirlendi.

10 Kasım Pazar gününe kısa süre kala İzmir'de programın saati duyuruldu. Şiir dinletisi, çelenk sunulması ve Sabancı Kültür Merkezi'nde birçok etkinlik olacak.

Erken saatlerde başlayacak olan anma töreni programının nerede olacağı da duyuruldu.

10 KASIM İZMİR TÖREN PROGRAMI 2024

Bu yıl pazar gününe denk gelen 10 Kasım'da İzmir'de birçok etkinlik olacak. Vatandaşların yoğun katılım sağlaması beklenen bu özel gün için İzmir Valiliği programı duyurdu.

Program şöyle:

10 Kasım 2024 Pazar

Yer: Cumhuriyet Meydanı

09.00

İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması

09.05

2 dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşımız eşliğinde bayrağımızın göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesi

ANMA TÖRENİ

10 Kasım 2024 Pazar

Saat: 09.30

Yer: Sabancı Kültür Merkezi

· Atatürk Resim Sergisi (Fuaye alanı)

· Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

· Sinevizyon gösterimi

· Şiir dinletisi

· İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın konuşması

· Atatürk'ün sevdiği türküler koro sunumu

· “O Mustafa Kemal” Oratoryosu