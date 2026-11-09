10 Kasım saygı duruşu kaç dakika? Siren sesi kaç dk, nereden çalacak?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirilecek törenlerin hazırlıkları sürüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te siren sesleriyle birlikte ülke genelinde anma programları başlayacak. Vatandaşlar, öğrenciler, kamu görevlileri ve askeri personel bu özel günde Atatürk'ü anmak için bir araya gelecek. Okullarda düzenlenecek bayrak törenlerinden Anıtkabir'deki devlet törenine kadar birçok noktada eş zamanlı anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Peki, 10 Kasım sabahı sirenler saat kaçta çalacak, saygı duruşu sırasında hangi uygulamalar yerine getirilecek ve törenlerde bayraklar nasıl göndere çekilecek? Detaylar…

10 KASIM SAAT 09.05'TE SİRENLER ÇALACAK

Türkiye genelinde 10 Kasım günü saat 09.05'te siren sesleri duyulacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği saatte başlayan siren yayınıyla birlikte vatandaşlar bulundukları yerlerde anma için saygı duruşuna geçecek. Bu sırada trafikte bulunan araçlar duracak, sürücüler korna çalmadan bekleyecek ve yayalar da bulundukları noktalarda sessizliğe eşlik edecek. Ülke genelinde aynı saatte gerçekleştirilen uygulamayla 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ortak bir anma programı yapılacak.

10 Kasım sabahı duyulacak sirenler, belediyeler, okul binaları ve il idare birimlerine ait hoparlörlerden çalınacak. İl ve ilçelerdeki yerel idareler, kendi siren sistemlerini saat 09.05'te devreye sokacak. Böylece Türkiye'nin farklı noktalarında aynı anda siren sesi duyulacak. Okullarda gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde de siren yayınıyla birlikte anma programı başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak ve bayrak, marş eşliğinde ağır ağır yarıya indirilecek.

10 KASIM SAYGI DURUŞU KAÇ DAKİKA?

10 Kasım günü gerçekleştirilen saygı duruşu iki dakika sürüyor. Saat 09.05'te siren sesinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, öğrenciler, askeri personel ve resmi görevliler bulundukları yerlerde saygı duruşuna geçiyor. Atatürk'ün vefat yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen bu uygulamada iki dakika boyunca sessizlik korunuyor. Siren sesi de aynı süre boyunca devam ediyor. Böylece 10 Kasım sabahı saat 09.05'te başlayan anma uygulaması, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Diğer resmi törenlerde yapılan saygı duruşları ise bir dakika sürüyor. 10 Kasım'da uygulanan iki dakikalık saygı duruşu, Atatürk'ün vefat yıl dönümüne özgü bir uygulama olarak gerçekleştiriliyor. Okullarda düzenlenen törenlerde de saat 09.05'te siren sesiyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler saygı duruşunda bulunuyor. İki dakikalık sessizliğin ardından İstiklal Marşı okunuyor. Bayrak ise marş eşliğinde ağır ağır yarıya indiriliyor. Gün sonunda tören yapılması gerektiğinde seyyar direkli bayrakla yeniden tören gerçekleştiriliyor.