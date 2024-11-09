10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, Metrobüs ve metro seferleri 2024

09 Kasım 2024 11:21 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:36

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü bu yıl de çeşitli anma törenleri ile anılacak. Milyonlarca vatandaş etkinlik ve törenlere katılırken İstanbul'da metrobüs, otobüs ve marmaray hatlarının ücretsiz hizmet verip vermediği merak konusu oldu.

10 Kasım'da bayrak asılır mı? Bu sene pazar gününe denk geliyor

10 Kasım'da bayrak asılır mı? Bu sene pazar gününe denk geliyor

10 Kasım bu yıl pazar gününe denk geliyor. Birçok ektinliğin düzenleneceği 10 Kasım'da otobüslerin bedava olup olmayacağı da araştırılıyor.

Vatandaşlar tramvay, vapur, metro ve metrobüs hatları ile İstanbul'da ulaşım sağlıyor.

10 KASIM'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2024?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olarak sayılmamasından dolayı 2023 yılında otobüs, metrobüs ve metro seferleri ücretsiz olmamıştı.

Şu an için belediyelerden herhangi bir duyuru gelmezken toplu taşıma hatlarının normal ücret tarifesiyle devam etmesi bekleniyor.

10 KASIM METROBÜS, METRO, TRAMVAY, MARMARAY VE VAPUR ÜCRETSİZ OLACAK MI?

2024 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından henüz toplu taşıma ücretsiz duyurusu gelmedi.

Bu nedenle yarın otobüs hatlarının ücretli olarak devam etmesi bekleniyor. Belediyelerden açıklama gelmesi halinde ücretsiz olan toplu taşıma araçlarının bilgisini ekleyeceğiz.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü sebebiyle tüm Türkiye'de çeşitli anma törenleri düzenlenecek.

10 Kasım günü resmi tatil sayılmamasından dolayı iş yerlerinde mesailere, okullarda eğitime devam edilecek. Bu özel gün bu sene pazar gününe denk geliyor.