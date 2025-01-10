10 Ocak ne günü? Çalışan gazeteciler günü 1962'den beri kutlanıyor

10 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:18

10 Ocak Cuma gününe girmemizle beraber vatandaşlar bu özel günün ne günü olduğunu araştırmaya başladı. 2025 yılında da her bir günün farklı bir önemi ve anlamı olurken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün de tarihi sosyal medyada konuşuldu.

Gazetecilik​ mesleğini icra edenleri onurlandırmak adına kutlanan bugün 1962 senesinden beri kutlanıyor. Ülkemizde de kutlanan 10 Ocak ne günü merak edilirken Çalışan gazeteciler gününün neden kutlandığı da ilgi çekti.

10 OCAK BUGÜN NE GÜNÜ?

10 Ocak, 1962 senesinden beri Çalışan gazeteciler günü olarak kutlanıyor. Sadece Türkiye​'de kutlanan bu özel günün amacı gazetecileri onurlandırmak olurken çeşitli mesajlar atılarak ve etkinlikler düzenlenerek kutlanıyor.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Basın çalışanlarına bazı haklar sağlanan kanun 10 Ocak'ta yürürlüğe girdi. 10 Ocak günü bu sebeple Türkiye'de kutlanıyor.

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

"Toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için gece gündüz emek veren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. Kaleminiz her zaman özgür, mesleğiniz onurlu olsun!"

"Zorlu koşullarda dahi hakikati halka ulaştırmayı görev edinmiş, her şartta özgür basın için çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun! Emekleriniz için minnettarız."

"Doğru bilgiye ulaşmanın güvencesi olan tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun! Kaleminiz keskin, yolunuz açık olsun."

"Gerçeğin izini süren, kamuoyunun sesi ve vicdanı olan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek aşkınızın hiç bitmemesini diliyorum."

"Birlikte nice başarı hikayelerine imza atan değerli basın ekibimizin ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılarının devamını dilerim."

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