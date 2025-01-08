Üsküdar Üniversitesi'nde 10 Ocak etkinliği: Deneyimli gazeteciler öğrencilerle buluştu!

08 Ocak 2025 19:56 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:56

Üsküdar Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği, genç yeteneklerle deneyimli isimlerin buluştuğu bir program oldu. Tgrthaber.com, Milliyet Gazetesi, Medyascope ve Akşam Gazetesi gibi önemli kurumların yöneticileri, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplayarak deneyimlerini aktardı. Etkinlik, öğrencilere mesleğinin hem heyecan verici hem de zorlu yönlerini deneyimleme fırsatı sundu...

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Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Medya Akademisi Derneği (MAKDER) tarafından düzenlenen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliğinde ulusal medya yöneticileri öğrencilerle buluştu. Mesleki pratikleri anlatan konuşmacılar öğrencilerin sorularını cevapladı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı, Medya Akademisi Derneği (MAKDER) ve Gazetecilik Kulübü tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu ve Akşam Gazetesi Yayın Koordinatörü Aydın Türkmen konuşmacı olarak katıldı.

“UZMAN İSİMLERİ GAZETECİ ADAYLARIYLA BULUŞTURUYORUZ”

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman İrvan’ın moderatörlüğündeki programa çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Açılış konuşması yapan MAKDER Başkanı Selçuk Taşdemir, 10 Ocak’ın anlam ve önemine dikkat çekerek, alanındaki uzman isimleri akademiyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Amaçlarının öğrencilere saha tecrübesini aktarmak olduğunu ifade eden Taşdemir, Üsküdar Üniversitesi’ne de bu tür etkinliklere önem vermesi nedeniyle teşekkür etti.

GÜNAY, DİJİTAL HABERCİLİK PRATİKLERİNİ ANLATTI

tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, dijital gazetecilik pratiklerinin önemini vurguladı. Dijitalleşsen gazetecilik üzerine öngörülerini paylaşan Günay, öğrencilerin saha tecrübesi kazanmalarına dikkat çekti. Basın İlan Kurumu’nun (BİK) internet haber sitesi üzerindeki etkileri ve resmi ilan alma kriterlerini de anlatan Günay, mecra olarak teyitli bilgilere ve haberi kaynağından doğrulatma mekanizmalarına önem verdiklerinden söz etti.

Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş, Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu ve Akşam Gazetesi Yayın Koordinatörü Aydın Türkmen, hem tecrübelerini öğrencilere aktardılar hem de öğrencilerden gelen soruları cevapladılar.

Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş, geleneksel basının durumu hakkında bilgiler verdi. Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu; televizyonculuk, haberin doğrulatılması ve kadın gazeteci olmayı anlattı. Akşam Gazetesi Yayın Koordinatörü Aydın Türkmen ise basılı gazetenin aşamalarını, manşet belirleme ve gazetecilerin dayanışmasına değindi.