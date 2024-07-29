21 Mart 2014 tarihinde komaya giren Kenan Işık vefat etti

29 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:52

10 yıldır komadaydı! Ünlü sunucu ve oyuncu hayatını kaybetti

10 yıldır komadaydı! Ünlü sunucu ve oyuncu hayatını kaybetti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde doğarken bir süredir bitkisel hayatta yaşıyordu. 21 Mart 2014 tarihinde saunada fenalaşıp düşmesi sonucu beyin kanaması geçiren isim bugün hayatını kaybetti.

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 2014 senesinde beyin kanaması geçiren isim bir süredir bitkisel hayattaydı. Işık, 29 Temmuz günü hayatını kaybetti.

KENAN IŞIK NEDEN KOMADA?

21 Mart 2014 tarihinde saunaya girdiği esnada fenalaşan ismin dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenilirken bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Beyin kanaması geçiren Işık, ameliyata alınırken 4 saat sürdü. Operasyon sonucu hayati tehlikesi olduğu belirtilirken bir süredir komada olarak yaşamına devam ediyordu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SUNUCUSU KENAN IŞIK KAÇ YAŞINDA?

1 Ekim 1947 tarihinde Malatya'da doğan isim eski gazeteci ve eski ana haber sunucusu olurken Kim Milyoner Olmak İster programında adından söz ettirdi.

Devlet Demiryolları'ndan emekli olan babasının oğlu olan Işık, ortaokul eğitimini bitirdiği Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başladı.

Lise eğitimini Ankara'da okurken Meydan Sahnesi'ne girdi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan isim 1972 senesinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı oldu.