Son dakika | 10 yıldır komadaydı! Ünlü sunucu ve oyuncu Kenan Işık hayatını kaybetti

29 Temmuz 2024 10:50 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:04

Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya iddiaları! "Velayet için nafaka pazarlığı yaptı"

Efe Önbilgin'den Deniz Akkaya iddiaları! "Velayet için nafaka pazarlığı yaptı"

Son dakika haberine göre oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti. Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Ünlü sunucu bu kaza sonrası 10 yıldır komadaydı. Kenan Işık'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1 Ekim 1947 doğumlu Kenan Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptıktan sonra çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. İlk olarak Dadı dizisiyle televizyonda rol alan Kenan Işık, daha sonra haber sunuculuğuna başladı. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.