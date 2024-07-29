Arda Güler'in Behzat Ç. Bir Ankara Yanıyor filmde rol aldığı ortaya çıktı!

29 Temmuz 2024 10:16 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:39

Son dönemin en çok konuşulan futbolcular arasında yer alan Arda Güler’in fenomen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi filminde rol aldığı ortaya çıktı.

ARDA GÜLER'İN OYUNCULUK YAPTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in küçük yaşlarda rol aldığı filmden kareler ortaya çıktı. Behzat Ç. dizisinin sinema uyarlaması olan Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde rol aldığı görüldü. Küçük yaşlarda Gençlerbirliği’nde top koşturan Güler’in, Erdal Beşikçioğlu’nun oynadığı Behzat Ç. karakterinden nasihat dinlediği anlar sosyal medyada ilgi gördü.