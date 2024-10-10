11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanıyor

10 Ekim 2024 15:12 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:13

Dünya Kız Çocukları Günü,kız çocuklarının karşılaştığı toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek, onların haklarını savunmak ve güçlenmelerine teşvik etmek amacıyla her yıl 11 Ekim’de kutlanır.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Kız Çocukları​ Günü, kız çocuklarının eğitim​, sağlık​, beslenme ve cinsel hakları gibi temel haklara erişimde karşılaştıkları engelleri vurguluyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve onların haklarını korumak amacıyla kutlanır.

Dünya Kız Çocukları Günü’nün kutlanma nedenleri arasında cinsiyet eşitsizliği, eğitimden yoksun kalma, erken evlilik ve şiddete gibi durumlara farkındalık oluşturmak yer alıyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kız Çocukları Günü, tüm dünyada her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanıyor.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDEN 11 EKİM?

Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında kız çocuklarının haklarını savunmak ve onların karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla 11 Ekim olarak ilan edildi.