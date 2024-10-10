111.dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav tarihi belli oldu

10 Ekim 2024 08:28 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 08:30

ÖGG sınavına girecek adayların merakla beklediği gün belli oldu. Özel Güvenlik Sınavı 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınav tarihi Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde paylaşıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan takvime göre; ÖGG 111.Dönem Temel Eğitim ve 87.Yenileme Eğitim sınav tarihi belli oldu.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı 22 Ekim 2024 tarihinde yayınlanacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM internet sitesinde yayınlanan takvime göre 20 Ekim Pazar günü yapılacak olan Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları 8 Kasım Cuma günü açıklanacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN NE GEREKLİ?

Adaylar, EGM internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sonuca erişecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVINI GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALINMALI?

100 soruluk silahsız ve 25 soruluk silahlı bölümden oluşan sınavdan sonra adaylar 5 atışlık uygulama sınavına giriyor.

Yazılı ve uygulamalı sınavdan en az 50 puan alması gereken adayların, 100 soruluk silahsız sınavdan 60 puan alması gerekiyor.