Başvurular bugün başlıyor! Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

07 Ekim 2024 09:36 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:41

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

Jandarma​ ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; Jandarma Genel Komutanlığına alım​ yapılacak sözleşmeli uzman erbaş başvuruları 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda andarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 9 bin 690 sözleşmeli erkek uzman erbaş temin edileceği yer aldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALIM TARİHLERİ

Jandarma Genel Komutanlığına alım yapılacak 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular 7 Ekim-21 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Adaylar detaylı bilgiler ve şartları Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan öğrenilebilecek.

UZMAN ERBAŞ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Adaylarda Türk vatandaşı ve erkek olmak,

2023-2024 yılı KPSS puanının en az 50 olması,

20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar),

Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak,

Boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak,

Sağlık raporu,

Güvenlik soruşturması şartları aranacak.