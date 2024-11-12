12 Kasım THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in karşılaşmaları bulunuyor

12 Kasım 2024 08:46 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 08:58

THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde serüven devam ederken bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarının programı da araştırıldı.

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Fenerbahçe Beko bugün THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ekibi ile mücadele edecek. Ligdeki maçları izlemek isteyenler ise hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor.

İki takım toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Müsabakalarda 12 Fenerbahçe Beko galibiyeti bulunurken 3 tane Bayern Münih galibiyeti bulunuyor.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?

12 Kasım Salı basketbol maç programı şöyle:

FIBA Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka – Kolossos Rhodes | 20.30 | TRT Spor, Tivibu Spor 1

THY Euroleague

Fenerbahçe Beko – Bayern Münih | 20.45 | S Sport Plus, S Sport

Monaco – Kizilyildiz | 21.00 | S Sport Plus

Alba Berlin – Olimpia Milano | 22.00 | S Sport Plus

Olympiakos – Asvel Villeurbanne | 22.00 | S Sport Plus

Panathinaikos – Maccabi Playtika | 22.15 | S Sport Plus

Baskonia – Anadolu Efes | 22.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Real Madrid – Virtus Bologna | 22.45 | S Sport Plus, S Sport

FIBA Europe Cup

Le Portel – Rilski Sportist | 22.00

Limburg – Porto | 22.30

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen karşılaşma bugün 20.45'te oynanırken S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı takip etmek isteyenler S Sport kanalında takip edebilecek.

THY AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE SIRALAMASIVE PUAN DURUMU 2024

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 6 galibiyet ile 2. sırada bulunurken Bayern Münih 6 galibiyet ile 4. sırada yer alıyor. Puan durumu ise şöyle: