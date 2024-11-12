12 Kasım THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in karşılaşmaları bulunuyor
THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde serüven devam ederken bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarının programı da araştırıldı.
Fenerbahçe Beko bugün THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ekibi ile mücadele edecek. Ligdeki maçları izlemek isteyenler ise hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor.
İki takım toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Müsabakalarda 12 Fenerbahçe Beko galibiyeti bulunurken 3 tane Bayern Münih galibiyeti bulunuyor.
BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?
12 Kasım Salı basketbol maç programı şöyle:
FIBA Şampiyonlar Ligi
Pınar Karşıyaka – Kolossos Rhodes | 20.30 | TRT Spor, Tivibu Spor 1
THY Euroleague
Fenerbahçe Beko – Bayern Münih | 20.45 | S Sport Plus, S Sport
Monaco – Kizilyildiz | 21.00 | S Sport Plus
Alba Berlin – Olimpia Milano | 22.00 | S Sport Plus
Olympiakos – Asvel Villeurbanne | 22.00 | S Sport Plus
Panathinaikos – Maccabi Playtika | 22.15 | S Sport Plus
Baskonia – Anadolu Efes | 22.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Real Madrid – Virtus Bologna | 22.45 | S Sport Plus, S Sport
FIBA Europe Cup
Le Portel – Rilski Sportist | 22.00
Limburg – Porto | 22.30
FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen karşılaşma bugün 20.45'te oynanırken S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı takip etmek isteyenler S Sport kanalında takip edebilecek.
THY AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE SIRALAMASIVE PUAN DURUMU 2024
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 6 galibiyet ile 2. sırada bulunurken Bayern Münih 6 galibiyet ile 4. sırada yer alıyor. Puan durumu ise şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- Barcelona
|8
|6
|2
|677
|636
|41
|14
|2- Fenerbahçe Beko
|8
|6
|2
|626
|604
|22
|14
|3- Zalgiris
|8
|6
|2
|599
|577
|22
|14
|4- Bayern Münih
|8
|6
|2
|695
|685
|10
|14
|5- Olympiakos
|8
|5
|3
|671
|625
|46
|13
|6- Panathinaikos AKTOR
|8
|5
|3
|690
|645
|45
|13
|7- Monaco
|8
|5
|3
|652
|623
|29
|13
|8- Paris Basketbol
|8
|5
|3
|662
|647
|15
|13
|9- Kızılyıldız
|8
|4
|4
|643
|622
|21
|12
|10- Anadolu Efes
|8
|4
|4
|675
|664
|11
|12
|11- Baskonia
|8
|4
|4
|605
|606
|-1
|12
|12- Real Madrid
|8
|3
|5
|662
|660
|2
|11
|13- EA7 Emporio Armani Milan
|8
|3
|5
|660
|691
|-31
|11
|14- Maccabi Playtika
|8
|3
|5
|641
|673
|-32
|11
|15- Partizan
|8
|2
|6
|631
|650
|-19
|10
|16- Virtus Sagafredo Bolgona
|8
|2
|6
|633
|667
|-34
|10
|17- LDLC ASVEL
|8
|2
|6
|619
|670
|-51
|10
|18 Alba Berlin
|8
|1
|7
|586
|682
|-96
|9