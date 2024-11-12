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12 Kasım THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in karşılaşmaları bulunuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 08:46 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 08:58
12 Kasım THY Avrupa Ligi&#039;nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes&#039;in karşılaşmaları bulunuyor

THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken 9. hafta karşılaşmaları oynanacak. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği ligde serüven devam ederken bu akşam oynanacak olan basketbol maçlarının programı da araştırıldı.

Fenerbahçe Beko bugün THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ekibi ile mücadele edecek. Ligdeki maçları izlemek isteyenler ise hangi kanalda yayınlandığını merak ediyor.

İki takım toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Müsabakalarda 12 Fenerbahçe Beko galibiyeti bulunurken 3 tane Bayern Münih galibiyeti bulunuyor.

BUGÜN BASKETBOL MAÇI VAR MI, SAAT KAÇTA?

12 Kasım Salı basketbol maç programı şöyle:

FIBA Şampiyonlar Ligi

Pınar Karşıyaka – Kolossos Rhodes | 20.30 | TRT Spor, Tivibu Spor 1

12 Kasım THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in karşılaşmaları bulunuyor - 1. Resim

THY Euroleague

Fenerbahçe Beko – Bayern Münih | 20.45 | S Sport Plus, S Sport

Monaco – Kizilyildiz | 21.00 | S Sport Plus

Alba Berlin – Olimpia Milano | 22.00 | S Sport Plus

Olympiakos – Asvel Villeurbanne | 22.00 | S Sport Plus

Panathinaikos – Maccabi Playtika | 22.15 | S Sport Plus

Baskonia – Anadolu Efes | 22.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Real Madrid – Virtus Bologna | 22.45 | S Sport Plus, S Sport

12 Kasım THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in karşılaşmaları bulunuyor - 2. Resim

FIBA Europe Cup

Le Portel – Rilski Sportist | 22.00

Limburg – Porto | 22.30

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen karşılaşma bugün 20.45'te oynanırken S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı takip etmek isteyenler S Sport kanalında takip edebilecek.

12 Kasım THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in karşılaşmaları bulunuyor - 3. Resim

THY AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE SIRALAMASIVE PUAN DURUMU 2024

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, 6 galibiyet ile 2. sırada bulunurken Bayern Münih 6 galibiyet ile 4. sırada yer alıyor. Puan durumu ise şöyle:

TakımOGMAYAv.P
1- Barcelona8626776364114
2- Fenerbahçe Beko8626266042214
3- Zalgiris8625995772214
4- Bayern Münih8626956851014
5- Olympiakos8536716254613
6- Panathinaikos AKTOR8536906454513
7- Monaco8536526232913
8- Paris Basketbol8536626471513
9- Kızılyıldız8446436222112
10- Anadolu Efes8446756641112
11- Baskonia844605606-112
12- Real Madrid835662660211
13- EA7 Emporio Armani Milan835660691-3111
14- Maccabi Playtika835641673-3211
15- Partizan826631650-1910
16- Virtus Sagafredo Bolgona826633667-3410
17- LDLC ASVEL826619670-5110
18 Alba Berlin817586682-969

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Kaynak: TGRT Haber

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