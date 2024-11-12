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12 Kasım voleybol maç programı duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 13:20 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:27
12 Kasım voleybol maç programı duyuruldu

Voleybol ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu akşam oynanacak voleybol maçları yer aldı. Çeşitli liglerde birçok karşılaşma oynanırken bugün CEV Cup Erkekler müsabakaları oynanacak.

CEV Cup Erkekler karşılaşmaları sürerken 12 Kasım Salı günü oynanacak olan müsabakaların saati ve yayınlandığı kanal netleşti. Ligler yakından takip edenler için günün maç programını derledik.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

12 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek olan müsabakalar şöyle:

CEV Cup Erkekler

Valepa Sastamala – Ziraat Bankkart | 19.30 | Yayıncısı yok

Neftohimik Burgas – Spor Toto SK | 20.00 | Yayıncısı yok

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Fino Kaposvar – Galatasaray HDIS | 21.00 | Yayıncısı yok

Dinamo Zagreb – Kuzeyboru | 22.00 | Yayıncısı yok

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Porto – Vakıfbank | 23.30 | S Sport Plus

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BU AKŞAM HANGİ FUTBOL MAÇLARI VAR?

11 Kasım'da başlayan milli ara nedeniyle Süper Lig, ZTK, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde müsabaka olmayacak.

Günün takvimine göre bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maç olacak. Karşılaşmaların saati şöyle:

Barcelona – St.Polten | 20.45 

Juventus – Arsenal | 20.45

Manchester City – Hammarby | 23.00

Bayern Münih – Valerenga | 23.00

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Kaynak: TGRT Haber

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