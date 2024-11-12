12 Kasım voleybol maç programı duyuruldu
Voleybol ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu akşam oynanacak voleybol maçları yer aldı. Çeşitli liglerde birçok karşılaşma oynanırken bugün CEV Cup Erkekler müsabakaları oynanacak.
CEV Cup Erkekler karşılaşmaları sürerken 12 Kasım Salı günü oynanacak olan müsabakaların saati ve yayınlandığı kanal netleşti. Ligler yakından takip edenler için günün maç programını derledik.
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?
12 Kasım Salı akşamı gerçekleşecek olan müsabakalar şöyle:
CEV Cup Erkekler
Valepa Sastamala – Ziraat Bankkart | 19.30 | Yayıncısı yok
Neftohimik Burgas – Spor Toto SK | 20.00 | Yayıncısı yok
Fino Kaposvar – Galatasaray HDIS | 21.00 | Yayıncısı yok
Dinamo Zagreb – Kuzeyboru | 22.00 | Yayıncısı yok
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Porto – Vakıfbank | 23.30 | S Sport Plus
BU AKŞAM HANGİ FUTBOL MAÇLARI VAR?
11 Kasım'da başlayan milli ara nedeniyle Süper Lig, ZTK, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde müsabaka olmayacak.
Günün takvimine göre bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maç olacak. Karşılaşmaların saati şöyle:
Barcelona – St.Polten | 20.45
Juventus – Arsenal | 20.45
Manchester City – Hammarby | 23.00
Bayern Münih – Valerenga | 23.00