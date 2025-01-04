12500 TL maaş alan emekli ne kadar zam alacak? Yeni emekli zammı belli oldu

04 Ocak 2025 18:54 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 19:06

TÜİK tarafından açıklanan aralık enflasyon oranı sonrasında memur ve emekli 2024 maaş zammı netleşti. Yıllık bazda %44,38 gerileme yaşanırken emekli zammı için 6 aylık oran belli oldu. 12.500 TL alan emeklinin alacağı zam miktarı ise gündemde.

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 TL maaş​ alanların gündeminde 2025​ yılında yüzde kaç zam​ alacağı yer aldı. Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından emekli​ ve memur maaşlarında zam oranı da belli oldu.

12500 TL ALAN EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK 2025?

Aralık ayı enflasyon oranını aylık bazda %1,03 olurken yıllık bazda %44,38 oldu. Son 6 aylık oran belli olurken emekli zam oranı %15,75 oldu.

Buna göre 12.500 TL maaş alan 14 bin 469 TL alacak. SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosuna göre

12.500 TL 14.469 TL,

12.600 TL 14.585 TL,

13.000 TL 15.048 TL,

13.500 TL 15.626 TL

15.000 TL 17.363 TL

15.500 TL 17.941 TL

16.000 TL 18.520 TL'ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ NE KADAR 2025?

Yeni zam oranına göre en düşük emekli maaşı hakkında Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Burada asıl kural bazlı olmayan en düşük emekli aylığı. Bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda kök ücretleri daha düşük olan oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor, kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor, yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor.

Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz, bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğu için ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir.

Bu konuda bir çalışma yapacağız, yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz, bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Tabi hükümetimiz bunu nihai karara Cumhurbaşkanımız tamamladıktan sonra grubumuzla kanun​ çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum."