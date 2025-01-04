Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı kapsıyor! Flaş karar yürürlüğe girdi: Devlet gece yarısı zam yaptı

04 Ocak 2025 13:07 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:16

Bankalarda devlet garantisi altında olan mevduat miktarı güncellendi. Karar gece yarısı geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, sigorta kapsamındaki tutar 650 bin TL’den 950 bin TL’ye çıkarıldı.

Bankada parası olanlar için kritik bir gelişme yaşandı. TMSF tarafından alınan kararla, bankalarda devlet garantisi altında olan mevduat​ miktarı 650 bin TL’den 950 bin TL’ye yükseltildi.

DEVLET GARANTİSİ ALTINDA OLAN MEVDUAT YÜKSELDİ

TMSF, devlet güvencesi altındaki mevduat tutarını yükseltti. Böylece sigorta kapsamındaki tutar 650 bin TL’den 950 bin TL’ye çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme ise vatandaşların tasarruflarının bankacılık sistemindeki olası risklere karşı daha iyi korunması sağlanacak. Daha önce 650 bin TL’ye kadar olan mevduat devlet güvencesi altındayken, bu sınır 2025 yılı itibarıyla 950 bin TL olacak.