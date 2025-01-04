Merkez Bankası'ndan kredi hamlesi: Sınır daraldı! KOBİ'lere yeni imkanlar

04 Ocak 2025 12:51 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 13:05

Merkez Bankası'ndan dezenflasyon için radikal adım geldi. Ticari kredilerde büyüme sınırları yeniden şekillendi. TCMB, yabancı para kredilerde aylık büyüme sınırını indirdi.

Merkez Bankası dezenflasyon​ için bir adım daha attı. TCMB yabancı para ve TL sınırlarını değiştirdi. Sürdürülebilirlik ve KOBİ odaklı kredi düzenlemeleri hayata geçiyor.

TİCARİ KREDİLERDE BÜYÜME SINIRLARI YENİDEN ŞEKİLLENDİ

TCMB, yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1’e indirirken, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdı.

KOBİ DESTEĞİ ÖN PLANDA

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Ayrıca KOBİ’lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir."