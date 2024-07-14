130 dakika sürecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 12.05'te bitecek

14 Temmuz 2024 09:00 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:32

Binlerce adayın gireceği KPSS Lisans Sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

Sınav Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere iki oturumdan oluşuyor.

Adaylar tarafından ilk oturumun kaç dakika süreceği ve ne zaman biteceği merak ediliyor.

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

14 Temmuz'da ilk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapılacak.

Sınav 10.15'te başlayacak ve 15 dakika önce salonlara alımlar kapatılacak.

130 dakika sürecek olan sınav 12.05'te sona erecek.

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVINDA KAÇ SORU ÇIKACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre sınavda 120 soru sorulacak.

Adayların sınavda her bir soru için ise 65 saniyesi olacak.