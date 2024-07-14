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130 dakika sürecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 12.05'te bitecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
14 Temmuz 2024 09:00 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:32
130 dakika sürecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 12.05&#039;te bitecek

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-KPSS Lisans Sınavı 14 Temmuz tarihinde düzenlenecek. İki oturum şeklinde yapılacak olan sınavda ilk olarak adaylar Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girecekler.

Binlerce adayın gireceği KPSS Lisans Sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

Sınav Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri olmak üzere iki oturumdan oluşuyor.

Adaylar tarafından ilk oturumun kaç dakika süreceği ve ne zaman biteceği merak ediliyor.

130 dakika sürecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 12.05'te bitecek - 1. Resim

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

14 Temmuz'da ilk olarak Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı yapılacak.

Sınav 10.15'te başlayacak ve 15 dakika önce salonlara alımlar kapatılacak.

130 dakika sürecek olan sınav 12.05'te sona erecek.

130 dakika sürecek olan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat 12.05'te bitecek - 2. Resim

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVINDA KAÇ SORU ÇIKACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre sınavda 120 soru sorulacak.

Adayların sınavda her bir soru için ise 65 saniyesi olacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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